تسريب يكشف صور Xiaomi 12 Ultra عن وحدة الكاميرا الخلفية مع 7 فتحات للكاميرة الرئيسية

ظهرت سلسلة Xiaomi 12 لأول مرة في الصين في نهاية العام الماضي وتوسعت لاحقًا في الأسواق العالمية. طرحت الشركة هاتف Xiaomi 12 Pro في الهند أيضًا. ومع ذلك ، لم يتم الانتهاء من العلامة التجارية مع تشكيلة Xiaomi 12 حيث سيكون هناك طراز Ultra (الذي سيخلف Xiaomi 11 Ultra) وسلسلة T-numbered. ألمحت التسريبات الأخيرة إلى ما يمكن توقعه فيما يتعلق بـ Xiaomi 12 Ultra.

الآن ، ظهرت صور حية مزعومة للهاتف على الإنترنت ، تُظهر تصميم وحدة الكاميرا.

تُظهر الصورة الحية التي تمت مشاركتها على Weibo أن التصميم مختلف تمامًا عن طرازات سلسلة Xiaomi 12 الأخرى. للوهلة الأولى ، يمكن للمرء أن يرى بوضوح نتوء الكاميرا الكبير يأخذ مركز الصدارة في المنطقه العليا من الجهاز. يقال إن المستشعر الأساسي عبارة عن عدسة مقاس 1 / 1.1 بوصة يُزعم أنها Sony Exmor IMX800.

XIAOMI 12 صور حية مسربة

تُظهر الصورة المسربة المزعومة وحدة كاميرا Xiaomi 12 Ultra. تحتوي وحدة الكاميرا الدائرية على إجمالي سبع فتحات (باستثناء فلاش LED). من المحتمل أن يضم اثنان من هذه العدسات المقربة وعدسة واسعة الزاوية. يمكن أن تكون هناك عدسة تكبير أخرى مشابهة لكيفية عمل سامسونج مع طراز S-series Ultra الخاص بها. يمكن أن يكون الفصل الأسطواني الموجود على اليمين لمصباح LED مزدوج. بعد ذلك ، يتبقى لدينا 3/4 قواطع غير معلن عنها. يمكن رؤية الهاتف باللون الأخضر وله مظهر شبيه بالجلد على ظهره. يوجد زر التحكم في الصوت على الحافة اليمنى.

يشير تقرير آخر من موقع IT Home الصيني إلى أن Xiaomi 12 Ultra ستحتوي على سبع فتحات وقد تمكنت حتى من العثور على حالات بها الثقوب الدقيقة (إحداها عرض والآخر صورة حية). وفقًا للتقرير ، ستشمل حزمة الكاميرا كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة 48 ميجابكسل وعدسة منظار بدقة 48 ميجابكسل ومستشعر LiDAR وغيرها.

ستحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 48 ميجابكسل. يمكن أن تكون هناك عدسة تدعم التقريب 120X. وأضاف التقرير أيضًا أن Xiaomi يمكنها تقديم معالج إشارة صور داخلي يسمى سورجينج سي 2 على غرار OPPO و Vivo.

مواصفات Xiaomi 12 Ultra

يقال إن Xiaomi 12 Ultra تحصل على شاشة LTPO 2.0 AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز. من المحتمل أن يتم تشغيله بواسطة شريحة Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 + التي تم تصنيعها بواسطة TSMC بدلاً من سامسونج. من المحتمل أن يتم تشغيل واجهة MIUI 13 المخصصة لنظام التشغيل Android 12 خارج منطقة الجزاء ، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة للأمان ، ودعم شبكة 5G. هذا إلى حد كبير كل ما نعرفه عن Xiaomi 12 Ultra في الوقت الحالي.