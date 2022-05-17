اطلاق أول جهاز هاتف وقارئ الكتروني في جهاز واحد من Hisense

عندما تفكر في الهواتف الذكية الجديدة ، ربما تفكر في مواصفات خيالية مثل شاشة كبيرة رائعة أو نظام كاميرا خلفية قوي. لكن الهاتف الذكي الجديد E-Ink من Hisense ، A9 ، سيجعلك تفكر بشكل مختلف في الشاشات الرائعة.

على الرغم من أن الهاتف لا يحتوي على شاشة OLED ساطعة عملاقة ستبدو جيدة أثناء اللعب أو مشاهدة مقاطع الفيديو على TikTok أو Twitch ، إلا أنه يوفر شاشة ستحبها القراء. تستخدم شاشة E-Ink Carto 1200 مقاس 6.1 بوصة 300ppi محرك HyperWave الموجي الفائق الذي من شأنه أن يوفر معدل تحديث أسرع بنسبة 33٪ وتعديل أكثر دقة لدرجة حرارة اللون (مع 36 مستوى للاختيار من بينها).

حيث أطلقت شركة Hisense هاتفها الذكي A9 الجديد، الذي يمتاز بشاشة حبر إلكتروني “E Ink”.

الهاتف الجديد من Hisense يأتي بشاشة قياس 6.7 بوصة وبكثافة بيكسلات تبلغ 300 PPI.

ويأتي الهاتف بسمك 7.8 ملم، ويبلغ وزنه 183 جراما.

ويشتمل هاتف Hisense A9 الجديد على بطارية سعة 4000 ميللي أمبير ساعة.

ويمتاز هاتف Hisense A9 الجديد بكاميرا رئيسية بدقة وضوح 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة و ضوح 5 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف Hisense A9 الجديد بنظام التشغيل InkOS، الذي يقوم على أساس أندرويد 11.