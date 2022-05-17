إيلون ماسك يعلق صفقة شراء تويتر بسبب الروبوتات مؤقتاً

مر حوالي ثلاثة أسابيع منذ أن وافق مجلس إدارة الشركة على خطة إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهي الصفقة التي تواجه بالفعل بعض المشكلات.

حيث كرر إيلون ماسك ادعائه بأن الحسابات المزيفة والبريد العشوائي يمكن أن تشكل أكثر من 20 في المائة من مستخدمي تويتر ، قائلاً إن صفقة الاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي “لا يمكن أن تمضي قدمًا” حتى يثبت تويتر دقة تقديره الأقل بكثير وهو أقل من 5 نسبه مئويه. يقوم ماسك حاليًا بشراء تويتر ويقدر بـ 226 مليون مستخدم نشط يوميًا مقابل 44 مليار دولار.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher. My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate. Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%. This deal cannot move forward until he does. — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

بدأ الفصل الأخير الذي يحيط بالشبكة الاجتماعية بتقرير أرباح الربع الأول في أبريل، بعد أيام من تأكيد الطرفين أن الصفقة تمضي قدمًا. بعد هذا التقرير، أصدرت الشركة ملفًا يفيد بأن حسابات الروبوتات والبريد العشوائي تشكل أقل من 5٪ من مستخدميها – وبعبارة أخرى، الحسابات التي لا معنى لها بالنسبة للمعلنين. ومع ذلك، بدون تحقق مستقل، اضطر ماسك والمساهمون الآخرون إلى أخذ كلمة تويتر بشأن هذه الأرقام.

إيلون ماسك يعلق صفقة تويتر بصورة مؤقتة وأسهم الشركة تتراجع

في صباح يوم الجمعة، غرد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بأنه قد قام بتعليق عملية الاستحواذ في الوقت الحالي، حيث يعتمد استئنافها على ما إذا كانت هذه الإحصائيات قد أثبتت صحتها. ليس من المستغرب أن انخفض سهم تويتر بشدة بعد الأخبار، بانخفاض حوالي 8 ٪ لهذا اليوم. أصدر ماسك لاحقًا تغريدة للمتابعة، قال فيها ببساطة إنه “لا يزال ملتزمًا بالاستحواذ”.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

في ظاهرها، تتطابق هذه المخاوف مع التصريحات التي أدلى بها ماسك بشأن خططه لمستقبل تويتر. كان الحد من حسابات الروبوتات والبريد العشوائي إحدى أولويات الملياردير منذ أن بدأ مناقشة الاستحواذ على الشركة الشهر الماضي. في بيان صحفي لتويتر أعلن فيه الاستحواذ، ذكر ماسك أنه سيضغط ليس فقط للتلاعب بالروبوتات ولكن للمصادقة والتحقق من كل مستخدم بشري على الموقع.

يتماشى بيان اليوم مع مخاوفه بشأن تويتر، خاصةً إذا لم يكن ملف الشركة دقيقًا كما أشاروا سابقًا.