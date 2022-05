إيلون ماسك يعلق صفقة شراء تويتر بسبب الروبوتات مؤقتاً

مر حوالي ثلاثة أسابيع منذ أن وافق مجلس إدارة الشركة على خطة إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهي الصفقة التي تواجه بالفعل بعض المشكلات.

حيث كرر إيلون ماسك ادعائه بأن الحسابات المزيفة والبريد العشوائي يمكن أن تشكل أكثر من 20 في المائة من مستخدمي تويتر ، قائلاً إن صفقة الاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي “لا يمكن أن تمضي قدمًا” حتى يثبت تويتر دقة تقديره الأقل بكثير وهو أقل من 5 نسبه مئويه. يقوم ماسك حاليًا بشراء تويتر ويقدر بـ 226 مليون مستخدم نشط يوميًا مقابل 44 مليار دولار.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.

My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.

Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.

This deal cannot move forward until he does.

— Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022