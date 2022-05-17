إطلاق Vivo Y01 بمعالج Helio P35 في الهند

في وقت سابق من هذا الشهر ، شهدنا إدخال Vivo Y01 منخفض التكلفة في إفريقيا ، والآن هناك شائعات بأن الجهاز سيكون متاحًا في الهند. تم إطلاق الجهاز في صمت إخباري تام وبسعر مناسب يصل إلى 116 دولارًا في الهند ، لذلك نريد أن نلقي نظرة فاحصة على مواصفاته ومميزاته.

مواصفات ومميزات Vivo Y01

هذا الجهاز مزود بلوحة ملساء ذات وحدة مستطيلة بارزة في الخلف وأبعادها 8.29 ملم. أيضًا ، يزن هذا الجهاز 178 جرامًا ومجهز بمستشعر بصمة الإصبع على الجانب بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

في الجزء الأمامي من الجهاز سترى شاشة مسطحة بها فتحة لمستشعر الصور الشخصية. في الواقع ، هذا الجهاز مزود بشاشة 6.51 بوصة عالية الدقة (720 × 1600 بكسل) IPS LCD مع معدل تحديث 60 هرتز. سيتلقى الجهاز الطاقة من معالج MediaTek Helio P35 إلى جانب 2 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 غيغابايت من التخزين الداخلي. لا تنس أنه من الممكن زيادة مساحة التخزين للجهاز حتى 1 تيرابايت عن طريق شراء وإضافة بطاقة ذاكرة microSD. ميزة أخرى لهذا الجهاز هي تلقي الطاقة من بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع 10 وات.

تم تجهيز Vivo Y01 بمستشعر 8 ميجابكسل بفتحة f / 2.0 في الخلف ، وبجانبه سترى مستشعر سيلفي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة f / 2.2. لا تنس أن الكاميرا الخلفية تقدم العديد من الميزات مثل تجميل الوجه و Time Lapse.

هاتف Vivo الجديد مزود بواجهة مستخدم FunTouch 11.1 ، والتي تعتمد على Android 11 Go Edition. تشمل الميزات الأخرى Bluetooth 5.0 و 2.4 GHz إلى 5 GHz Wi-Fi ودعم بطاقة SIM المزدوجة واتصال 4G. هذا المنتج متوفر بلونين ، أسود وأزرق. من الممكن أيضًا شراء هذا المنتج من الموقع الرسمي للشركة للمشترين الهنود.