أعلنت شركة كوالكوم عن حدث 20 مايو ، وقد تجلب معها Snapdragon 8 Gen 1 Plus

باستثناء هواتف سامسونج و هواوي ، فإن المعالجات في عالم نظام الاندرويد تقتصر فعليًا على واحد من خيارين – كوالكوم أو MediaTek.

ولتحسين هذا الأمر وربما تحسين أوجه القصور في Snapdragon 8 Gen 1، فقد أثارت شركة كوالكوم الآن حدثًا جديدًا لهذا الأسبوع – ومن المتوقع إطلاق تحديث لمعالجها الرائد.

أعلنت شركة كوالكوم ، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo اليوم، أنه سيتم بث “Snapdragon Night” مباشرة في 20 مايو في تمام الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

على الرغم من أن المنشور لا يشير صراحةً إلى أي معالج او شرائح، يمكننا أن نكون على يقين تقريبًا من أنه سيرفع الستائر على Snapdragon 8 Gen 1 Plus جنبًا إلى جنب مع Snapdragon 7 Gen 1.