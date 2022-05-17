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أعلنت شركة كوالكوم عن حدث 20 مايو ، وقد تجلب معها Snapdragon 8 Gen 1 Plus

محمد خالد 17 مايو 2022
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أعلنت شركة كوالكوم عن حدث 20 مايو ، وقد تجلب معها Snapdragon 8 Gen 1 Plus

باستثناء هواتف سامسونج و هواوي ، فإن المعالجات في عالم نظام الاندرويد تقتصر فعليًا على واحد من خيارين – كوالكوم أو MediaTek.

ولتحسين هذا الأمر وربما تحسين أوجه القصور في Snapdragon 8 Gen 1، فقد أثارت شركة كوالكوم الآن حدثًا جديدًا لهذا الأسبوع – ومن المتوقع إطلاق تحديث لمعالجها الرائد.

أعلنت شركة كوالكوم ، من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo اليوم، أنه سيتم بث “Snapdragon Night” مباشرة في 20 مايو في تمام الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

شركة كوالكوم

على الرغم من أن المنشور لا يشير صراحةً إلى أي معالج او شرائح، يمكننا أن نكون على يقين تقريبًا من أنه سيرفع الستائر على Snapdragon 8 Gen 1 Plus جنبًا إلى جنب مع Snapdragon 7 Gen 1.

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