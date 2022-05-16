كشفت شركة سامسونج النقاب عن The Wall 2022 ، أحدث شاشاتها التجارية الصغيرة بتقنية LED

في معرض الأنظمة المتكاملة في أوروبا (ISE 2022) الذي أقيم في برشلونة ، إسبانيا ، كشفت سامسونج النقاب عن عدد كبير من منتجات العرض التجارية الجديدة. المنتج هو “The Wall” ، وهو عبارة عن شاشة LED صغيرة تجارية متوفرة في طرازي IWB و IAB.

يقدم The Wall 2022 من سامسونج أفضل جودة للصورة مع دقة مخصصة للمستخدم. تأتي الشاشة بسطوع أقصى 2000 شمعة ، بالإضافة إلى معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز. يوفر التلفزيون الذكي دعم HDR10 / 10 + وهو متوفر بأحجام قصوى تصل إلى 4K 110 بوصة أو 8K 220 بوصة.

يتميز The Wall من سامسونج بمعالج Micro AI مدمج يمكنه التعامل مع عمق الألوان 20 بت باستخدام Muti-View. يمكن للتلفزيون معالجة أربعة مصادر إشارة ديناميكية على نفس الشاشة وهي مناسبة جدًا للاستخدام التجاري.

يتوفر طراز Wall All-in-One (IAB) في ثلاثة طرز – خيارات 4K مقاس 146 بوصة و 2K 146 بوصة و 2K 110 بوصة. جميع الطرز متوفرة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9 وبسمك مدمج يبلغ 59 ملم. تأتي أجهزة التلفزيون أيضًا مع وحدة تشغيل وسائط S-Box مدمجة ولديها دعم الربط.

تتوقع سامسونج أن microLED سيحل محل شاشات LCD و OLED في المستقبل القريب. تتمتع شاشات MicroLED بالعديد من المزايا مقارنة بشاشات LCD و OLED ، بما في ذلك كونها أرق وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. تستهلك شاشات microLED عُشر استهلاك الطاقة لشاشات LCD ولديها تشبع لوني قريب من تشبع OLED. توفر تقنية العرض أيضًا إضاءة ذاتية لوحدة واحدة مشعة للضوء مثل OLEDs. كما تستخدم مصابيح LED بحجم ميكرون للتخلص من الإضاءة الخلفية وفلاتر الألوان المستخدمة في الشاشات التقليدية ، مما يوفر أفضل تأثير للعرض في فئتها.