شركة ARM تحقق إيرادات قياسية وأرباحًا قياسية في السنة المالية 2021

ارتفع إجمالي الإيرادات لعام 2021 بنسبة 35٪ إلى 2.7 مليار دولار أمريكي مع نمو قوي في كل من عائدات حقوق الملكية وغير الامتياز.

ارتفعت عائدات التراخيص (غير الممنوحة) لعام 2021 بنسبة 61٪ لتصل إلى 1.13 مليار دولار نظرًا لأن مجموعة ARM الموسعة ونماذج الأعمال الجديدة مثل Arm Flexible Access أعطت المزيد من العملاء المزيد من الأسباب والمزيد من الطرق لترخيص تقنية Arm.

ارتفعت عائدات حقوق الملكية لعام 2021 بنسبة 20٪ لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 1.54 مليار دولار ، مدعومًا بمواصلة النمو القوي للهواتف الذكية 5G ، والمزيد من شرائح ADAS و IVI في السيارات ، وزيادة الأسعار في وحدات التحكم الدقيقة 32 بت.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 68٪ على أساس سنوي لتصل إلى 1 مليار دولار ، مما يعطي هامشًا معدلاً للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 37٪.

تم شحن 29.2 مليار شريحة في السنة المالية 21 ، بما في ذلك ما يقرب من 8 مليارات (7.8) في الربع الرابع.

مع أكثر من 225 مليار شريحة قائمة على الذراع يتم شحنها من قبل ARM ، لديهم أكبر بصمة حوسبة في العالم وفهم فريد للطيف الحاسوبي الكامل.

“تُظهر النتائج القياسية أن الطلب على تقنية Arm وقوة النظام البيئي Arm لم يكن أكبر من أي وقت مضى – ستعمل منصة الحوسبة لدى ARM على تشغيل المجموعة التالية من الثورات التكنولوجية عبر الحوسبة السحابية وأنظمة السيارات والمستقلة وإنترنت الأشياء و Metaverse وما بعدها قال رينيه هاس ، الرئيس التنفيذي لشركة Arm. “بينما نتطلع إلى مستقبل مبني على Arm ، فإن أولويتنا هي الاستمرار في تقديم إستراتيجية أعمالنا ، وتمكين الشركاء بالحلول التي يحتاجون إليها من خلال مزيد من الاستثمار في خرائط الطريق والمواهب الهندسية لدينا ، جنبًا إلى جنب مع نظامنا البيئي لإعادة تحديد مستقبل الحوسبة. ”