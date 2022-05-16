يقال إن سلسلة Honor 70 ستأتي مع مستشعر الكاميرا الأساسي سوني IMX800 الضخم. تأتي المعلومات من tipster Digital Chat Station. من المتوقع أن تصل سلسلة Honor 70 كخلف لسلسلة Honor 60. ومع ذلك ، لم تعلن العلامة التجارية عن تاريخ الإطلاق الدقيق حتى الآن.

لم يتم إصدار مستشعر سوني IMX800 بعد ، ومن المتوقع أن يكون قياسه 1 / 1.1 “في الحجم. وهذا سيجعلها الأكبر في الصناعة وتتفوق على مستشعر سامسونج 50 ميجابكسل 1 / 1.12 GN2. بصرف النظر عن هذا ، لا توجد معلومات إضافية عن المستشعر.

في الآونة الأخيرة ، تم رصد هاتف Honor يحمل رقم الطراز FNE-AN00 في موقع شهادة 3C بالإضافة إلى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. من المتوقع أن يكون الهاتف الذكي هو سلسلة Honor 70 القادمة. وفقًا للقائمة ، سيكون الهاتف المزعوم متوافقًا مع 5G وسيأتي مع دعم شحن سريع 60 وات.

يُقال إن هاتف Honor سيكون رقم الطراز FNE-AN00 مزودًا بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 بكسل. يقال إنه سيستخدم شاشة BOE ويدعم تعتيم التردد العالي PWM. من المتوقع أن يكون الجهاز مدعومًا بوحدة بطارية تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة.

من المتوقع أن تتكون سلسلة Honor 70 من المتغيرات القياسية ، Pro ، و Pro + ، حيث يُقال أن الأول يأتي مع معالج من سلسلة Snapdragon 7xx ، في حين أن الأخيرين مدعومان بشرائح Dimensity 8100 و Dimensity 9000 على التوالي. من المحتمل أن تأتي سلسلة Honor 70 مع نظام كاميرا متقدم رائد.

سنعرف المزيد من المعلومات حول سلسلة Honor 70 في الأيام القادمة.