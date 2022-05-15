يتوفر Android 13 Beta لـ 22 جهازًا من 12 مصنعًا للمعدات الأصلية

بالأمس ، أعلنت قوقل رسميًا عن برنامج Android 13 Beta في الكلمة الرئيسية لليوم الافتتاحي لمؤتمر Google I / O 2022. تمامًا مثل السنوات القليلة الماضية ، عقد عملاق البحث شراكة مع العديد من مصنعي المعدات الأصلية لتمكين المطورين من تجربة الإصدار القادم من Android.

تمامًا كما حدث في العام الماضي مع مبادرة Android 12 Beta ، فإن ما مجموعه 12 من مصنعي المعدات الأصلية هم جزء من برنامج Android 13 Beta. الاختلاف الوحيد هو أنه تم استبدال TCL بـ Lenovo هذه المرة.

على الرغم من أن معظم الشركات تقدم إصدار Android 13 Beta لجهاز واحد ، إلا أن هناك البعض ممن يقدمون تصميمات لمنتجات متعددة. ومن ثم ، فإن العدد الإجمالي للأجهزة المؤهلة هو في الواقع 22 جهازًا ، وهو ما يزيد بمقدار 10 أجهزة عن مصنعي المعدات الأصلية المعنيين.

ليس من المستغرب أن تكون قوقل هي الشركة التي لديها أكبر عدد من المنتجات ، وهي الهواتف الذكية بدقة 8 بكسل على وجه الدقة. يتبعه Xiaomi مع 3 أجهزة تضم هاتفين ذكيين وجهاز لوحي. تقدم Oppo أيضًا تصميمات لهاتف ذكي وقابل للطي. في حين أن العلامات التجارية المتبقية تقتصر على منتج واحد.

بعد هذا بعيدًا ، دعنا نلقي نظرة على جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي يمكنك تجربة Android 13 عليها.

الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المدعومة بنظام Android 13 Beta