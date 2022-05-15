كيف تجعل موقعك على الويب أكثر ملاءمة لتوليد العملاء؟

أي شخص لديه القدرة على إنشاء موقع على شبكة الإنترنت، ومع ذلك لا يستطيع جميعهم استخدام موقع الويب الخاص بهم لتوليد عدد من العملاء المحتملين، وتعزيز حركة المرور التي تتناسب مع أهدافهم، سواء كنت تدير مدونة، أو متجرًا للتجارة الإلكترونية، أو موقعًا لشركةٍ ما فمن المهم أن تكون لديك استراتيجية قوية بما يكفي لتوليد العملاء المحتملين، وتحقيق نتائج إيجابية.

استراتيجية تجعل موقعك مُولدًا للعملاء الجدد

سواء كنت تستخدم موقعك على الويب لبيع المنتجات عبر الإنترنت، أو زيادة الاشتراكات، أو توليد زيارات إلى موقعك الفعلي، يمكن أن تساعدك هذه النصائح على فهم كيفية إنشاء المزيد من العملاء المحتملين من موقع الويب الخاص:

إنشاء صفحة هبوط صغيرة

يشتهر مستخدمو الإنترنت بأنهم لا يقضون الكثير من الوقت في صفحات الويب التي يزورونها، هذا يعني أن لديك بضع ثواني فقط لإقناعهم بالبقاء، وقضاء المزيد من الوقت على موقع الويب الخاص بك، والصفحة المقصودة (صفحة الهبوط) هي عبارة عن نافذة منبثقة بكامل الصفحة تظهر استجابةً لسلوك مستخدم معين، مثل التمرير فوق جزء نصي، أو محاولة النقر فوق موقعك، يمكن أن تؤدي إضافة صفحة مقصودة صغيرة جيدة التصميم إلى صفحتك الرئيسية إلى زيادة معدلات التحويل بنسبة 15%، هذا الأمر قد يتطلب الاستعانة بخبير صفحات الهبوط، والتسويق، ويمكن أن تجد في مواقع العمل الحر مثل خمسات، ومستقل، العديد من هؤلاء الأشخاص الجاهزين لمساعدتك وتقديم الخدمات لك.

أضف رقم هاتفك وعنوانك

قد تعتقد أن إضافة رقم هاتفك والعنوان إلى موقع الويب أمرًا بديهيًا لا داعي لذكره هنا، ولكنه أمرٌ ضروريٌ للغاية يتوجب التذكير به، حيث يعتقد الزوار أن كل موقع يخلو من معلومات الاتصال الرئيسية والعنوان هو موقع ويب احتيالي، حيث تساعد إضافة رقم هاتفك وعنوان الفعلي على تعزيز مصداقية شركتك، كما أنها تمنح عملائك المحتملين طريقة أخرى للتواصل معك.

تثبيت خيار الدردشة المباشرة عبر الإنترنت

يمكن أن تساعد الدردشة المباشرة على زيادة مبيعات شركتك، وجذب المزيد من العملاء المحتملين، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه يمنحك هذا فرصة للتواصل مباشرةً مع عميل محتمل قد يكون غير راغب، أو غير قادر على الاتصال بك لأنه يفضل الكتابة بدلًا من التحدث الصوتي.

إضافة الصور إلى صفحات شهادات العملاء

شهادات العملاء طريقة رائعة لتعزيز القوة التسويقية لأعمالك، حيث يعتقد زوّار موقعك أن هذه العبارات من العملاء السعداء تأتي في الواقع من أناس حقيقيين يعيشون بينهم، يمكن أن تساعدك إضافة الصور التوثيقية التي تتحدث عن شهادات العملاء إلى صفحة الشهادات الخاصة بموقعك على توليد المزيد من العملاء المحتملين من خلال إقناع جمهورك بوجود أشخاص حقيقيين وراء كل تلك الشهادات الرائعة.

استخدم مقاطع الفيديو التوضيحية

يتوقع مستخدمو الإنترنت الحصول على المعلومات التي يريدونها سرعة، لهذا فإن إظهار مقاطع الفيديو التوضيحية تعد أحد أفضل الأدوات لتوليد العملاء المحتملين، بالأخص عندما تتعامل مع منتج يحتاج لشرح، أو خدمة معقدة.

اجعل موقعك متوافقًا مع الجوال

أصبحت الهواتف المحمولة منتشرة بشكل كبير بين أيدي الشباب والشابات من أعمار 18 وما فوق، والعديد من مالكي الهواتف الذكية يستخدمون أجهزتهم المحمولة للوصول إلى الإنترنت، ومن خلال جعل موقع الويب الخاص بك مناسبًا للجوال ستحصل على عملاء محتملين من مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول، لهذا السبب يجب أن تجعل موقع متوافقًا مع شاشات الهواتف المحمولة، والأجهزة اللوحية أيضًا، هذا يساهم بشكل كبير على تعزيز مبيعاتك من خلال توليد المزيد من العملاء المحتملين.

تحديث المحتوى الخاص بك

لا يمكنك جذب عملاء محتملين بمحتوى قديم لا يمنح المستخدمين قيمة جديدة، من أجل جذب عدد كافي من العملاء المحتملين عليك أن تبدأ بتعديل محتواك على أن يصبح بجودة عالية وبالتالي سيصبح تصنيفك في مرتبة أعلى في محركات البحث مثل جوجل وبذلك ستحصل على حركة مرور متزايدة تفضلها جوجل كثيرًا.

تصميم تجربة مستخدم سلسلة

ضع في اعتبارك أهمية جعل تنقل المستخدمين عبر موقع الويب الخاص بك سلسًا، واعرف هل يواجهون أي تحديات أثناء تواجدهم في موقعك؟ وهل يساعدك تصميم موقعك في استكشافه بسهولة أم أنه يعيق التجربة؟ من أجل إنشاء عملاء محتملين تحتاج إلى إنشاء تجربة مستخدم سلسة للزوار تجعل التنقل في موقع الويب الخاص بك أمرًا سهلًا.

إذا كانت لديك استراتيجية تجربة مستخدم قوية سيعرف زوّار موقعك بالضبط إلى أين يتوجهون ضمن موقعك، إذا كنت تواجه أي صعوبة في تصميم تجربة مستخدم سلسلة (UX) فيمكنك الاستعانة بـ المصممين المحترفين الذين يتواجدون على منصات العمل الحر العربية.

إضافة زر الحث على اتخاذ إجراء بمكان مرئي (CTA)

يمكن أن يكون لزر الحث على اتخاذ إجراء (CTA) تأثيرًا كبيرًا على عدد العملاء المحتملين الذين تحصل عليهم من موقع الويب الخاص بك، ولكن ضع في اعتبارك أن زائري الموقع لا يبقون لفترة طويلة في موقعك لهذا يجب أن يكون زر CTA موجود في مكان مرئي، إذا كنت تريد ذلك بالفعل يجب أن تعمل على تعديل موضعه بما يتوافق مع موقعك وزواره.

يمكنك اختبار موضع عبارات الحث على اتخاذ إجراء عبر وضعها على مسار العين الطبيعي للزائرين، حيث اكتشفت دراسة تصور تتبع العين أجرتها مجموعة Nielsen Norman Group أنه عندما يقرأ الزوار صفحة ويب، فإنهم يبدأون بشكل طبيعي بالنظر للزاوية اليسرى العلوية لصفحة الويب، وبعد ذلك يحركون أعينهم في نمط على شكل حرف F، يمكنك الآن الاستفادة من مسار العين الطبيعي هذا عن طريق وضع معلومات حيوية على هذه النقاط الرئيسية.

تحسين محركات البحث (SEO) لموقعك

عندما تعمل على تحسين السيو في موقعك ستكون لديك فرصة أفضل لجذب المزيد من العملاء المحتملين إليه، يمكنك القيام بذلك إما بنفسك عن طريق البحث عن الكلمات الرئيسية لاكتشاف الكلمات التي يستخدمها الأشخاص عند البحث عبر الإنترنت عما تبيعه، أو تقدمه من خدمات، ثم قم بتضمين هذه الكلمات في الوسوم (tags)، والعناوين، والمحتوى الذي تكتبه في موقعك.

أو إن لم تكن لديك خبرة في كيفية تحسين محركات البحث لموقعك يمكنك الاستعانة بالخبراء الذين تجدهم على منصات العمل الحر في العالم العربي مثل خمسات، ومستقل، وبعيد، حيث ستجد هناك محترفون ينفذون لك ما تريد ويساعدونك على إظهار موقعك ضمن مراتب متقدمة على محركات البحث.

عندما تعمل على تحسين موقعك باستخدام أحدث تقنيات تحسين محركات البحث ستعمل محركات البحث على وضع موقعك في أعلى نتائج البحث، ومن المرجح أن يجد العملاء المحتملون موقعك أثناء البحث عن شيء ما يريدونه.

كيف تجذب العملاء إلى التعامل معك من خلال تصميم الموقع؟

عندما يتعلق الأمر بطرق جذب العملاء إلى عملك، يجب ألا تغفل دور تصميم موقع الويب الخاص بك، فهو يؤثر بشكل كبير على نتائج نشاطك التجاري لأنه يؤثر بشكل مباشرة على احتمالية تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء فعليين، يجب أن تعلم أنه إذا كان تصميم موقعك سيئًا سيشعر العملاء بالشكوك حول جودة منتجك، ومصداقية علامتك التجارية، بينما يؤدي تصميم موقعك الاحترافي إلى زيادة أرباحك.

لذلك إذا كنت مهتمًا بجذب عملاء جدد يجب أن تهتم كثيرًا بتصميم موقع الويب الخاص بك وتأكد من مراعاة النصائح التالية:

اعتمد نهج مبسط لتصميم موقع الويب لجذب العملاء.

اعرض معلومات الاتصال، والمعلومات القانونية الخاصة بنشاطك التجاري على موقع الويب الخاص بك لتجعل علامتك التجارية تبدو أكثر موثوقية ومسؤولية.

أضف الدردشة الحية إلى المواقع المصممة عبر منصة ووردبريس لتسهيل التواصل مع زوار الموقع، وتقليل معدل الارتداد، وزيادة التحويلات.

قم بتضمين شهادات العملاء على موقع الويب الخاص، وصممها بشكل جذاب.

قم بتنظيم المحتوى على صفحات موقعك باتباع النمط على شكل حرف F للتأكد من أن زوارك يرون المعلومات الأكثر أهمية التي تريد مشاركتها.

أخيرًا، كما ترى، فإن موقع الويب القادر على تحقيق نتائج تجارية رائعة هو الموقع الذي يتميز بوظائفه العالية، ويسهل التنقل فيه، ويبقى الزائرين موجّهين بشأن العبارات ذات الصلة التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3, 4, 5



