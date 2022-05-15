سوني Bravia W830K هو تلفزيون ذكي 32 بوصة بتقنية HDR مع دعم Dolby Audio

أطلقت سوني تلفاز Bravia W830K الذكي في الهند. الجهاز جاهز بدقة HD مع شاشة LCD مقاس 32 بوصة ومعدل تحديث 50 هرتز. يتم استخدام العديد من التقنيات في الجهاز ، بما في ذلك ترقية X-Reality PRO و MotionFlow XR200. يحتوي التلفزيون على مكبرات صوت مفتوحة ويدعم Dolby Audio. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي W830K على تلفزيون قوقل مدمج.

طرحت سوني تلفاز Bravia W830K الذكي في الهند بشاشة 32 بوصة. تتميز لوحة شاشة LCD بدقة 1،366 × 768 بكسل ومعدل تحديث 50 هرتز. الجهاز قادر على تنسيقات HDR ، بما في ذلك HDR10 ، مع ترقية X-Reality PRO للحصول على صور محسنة بأقل ضوضاء.

تتميز Bravia W830K أيضًا بألوان حية للحصول على صور أكثر تشبعًا ، وتوفر تقنية MotionFlow XR200 صورة أكثر سلاسة. يحتوي التلفزيون على مكبرات صوت مزدوجة مدمجة مع خرج طاقة صوتي 10 واط + 10 واط.

تعمل تقنية Clear Phase على تحسين الصوت من خلال مقارنة الصوت الأصلي بإخراج مكبرات الصوت المفتوحة. بينما تدعم الأداة الذكية Dolby Audio ، فهي غير متوافقة مع DTS. يحتوي W830K على Google TV و Chromecast مدمجين ، ويمكنك التحكم في الجهاز باستخدام أوامر مساعد قوقل – Google Assistant الصوتية باستخدام جهاز التحكم عن بعد الصوتي.

بالإضافة إلى أن الجهاز متوافق مع Apple AirPlay و HomeKit و Amazon Alexa. يوجد بالجهاز منفذا USB وثلاثة منافذ HDMI ، بما في ذلك HDMI ARC. بدلاً من ذلك ، يمكنك الاتصال بالتلفزيون باستخدام Bluetooth 5.0.