أعلن BOE عن شاشة OLED مقاس 95 بوصة جديدة بدقة 8K ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز

هذا الأسبوع هو أسبوع العرض الدولي ولا تسمح شركة BOE Display الصينية المصنعة للشاشات بالمرور دون الكشف عن أحد منتجاتها المبتكرة العديدة. عرضت الشركة منتج شاشة مقاس 95 بوصة 8K OLED.

على الرغم من أن شاشات العرض 8K ليست من بين أجهزة التلفزيون الذكية المباعة في الوقت الحالي ، فمن المحتمل أن تتصور BOE انتشارًا في شاشات 8K في وقت قصير. تبلغ دقة الشاشة 8K 7680 × 4320 بكسل. يأتي أيضًا مع نسبة تباين شاشة تبلغ 1 مليون إلى 1 بالإضافة إلى دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ومجموعة ألوان واسعة بنسبة 99٪ DCI-P3.

تتبنى شاشة OLED الجديدة مقاس 95 بوصة نسبة فتحة عالية تبلغ 8K بناءً على تصميم البكسل السعوي الشفاف ، مما يحسن بشكل فعال نسبة فتحة العدسة للوحة الخلفية. يحتوي التلفزيون أيضًا على تصميم إطار ضيق للغاية. في ظل شرط ضمان معدل شحن مرتفع وتوحيد عالي للوحة معززة ، يمكن أن يصل سطوع ذروة الشاشة إلى 800 شمعة ، في حين أن متوسط السطوع هو 150 نت وهو مستوى رائد في الصناعة.

علاوة على ذلك ، تم تجهيز الشاشة الذكية بخوارزمية HDR بناءً على تأثير عرض OLED “الأسود الحقيقي” ، مما يتيح لها تحقيق الملايين من نسب التباين الفائقة و 10 بت من عمق الألوان.

تستخدم شاشة OLED مقاس 95 بوصة تقنية اللوحة الخلفية لأكسيد OLED فائقة الضخامة من BOE ، استنادًا إلى سلسلة من التقنيات مثل تقنية ترسيب المعادن فائقة السُمك ، وتقنية حفر الفتحات العميقة ، وتحسين هيكل TFT للأكسيد. وهي مجهزة بخوارزمية تعويض محرك الأقراص لزيادة تحسين التوحيد والاستقرار لشاشة OLED فائقة الدقة 8K بدقة 8K في غيرها لتحقيق الجودة المطلوبة ولضمان عدم تلطيخ الصور التي تتحرك عبر الشاشة بسرعة عالية.