كيف تختلف Apple Watch 7 Series عن إصداراتها السابقة؟

أدى النمو السريع للتكنولوجيا في السنوات الأخيرة والعطش الشديد لمستخدميها في السنوات الأخيرة إلى جعل التكنولوجيا ومظاهرها أكثر وضوحًا في الحياة اليومية. خلق مثل هذا الموقف منافسة كبيرة بين الشركات التي تصنع المعدات التكنولوجية ، وكل واحدة منها تحاول استخدام أحدث التقنيات لإرضاء عملائها.

يعتبر سوق المنتجات الإلكترونية من الأسواق التي تكون فيها هذه الظروف أكثر وضوحًا ، ويقدم المشاركون في هذا السوق منتجات جديدة للمستهلكين دون انقطاع ، ويقومون بتحديث المنتجات السابقة وإضافة إمكانيات جديدة لهم. إن وتيرة النمو خطيرة للغاية لدرجة أن معظم الأجهزة التي نستخدمها في الحياة اليومية أصبحت اليوم أكثر ذكاءً.

ربما كانت ساعات اليد من أوائل الأجهزة في فئة المنتجات الذكية (تسمى smartwatch) وشركة Apple التي كانت دائمًا في طليعة تقديم المنتجات ذات التكنولوجيا الحديثة ، مع طرح الإصدار الأول من ساعتها الذكية المسمى Apple watch في عام 2014 كان من أوائل الشركات المصنعة التي دخلت هذا المجال. كل عام تقريبًا ، في نفس الوقت الذي تقدم فيه منتجاتها الأخرى ، تقدم آبل إصدارًا جديدًا من ساعاتها الذكية وأصدرت 7 إصدارات من هذه الساعات في السوق حتى الآن. نحاول في هذا المقال تقديم أحدث إصدار من هذا المنتج المعروف بـ Apple Watch 7 (Apple watch 7) وسرد اختلافاته مع الإصدارات السابقة.

تم إطلاق ساعة Apple Watch 7 في أكتوبر 2021. هذا المنتج هو أحدث ساعة ذكية من آبل حتى كتابة هذه السطور. على الرغم من تعرض الشركة لانتقادات في السنوات الأخيرة لعدم تغيير (ما يسمى بالترقيات) الكثير من منتجاتها في الإصدارات الأحدث (خاصة بالنسبة لـ iPhone) ، فقد حاولت الشركة زيادة قيمة منتجاتها ، وإن كان ذلك مع تغييرات طفيفة …

قد لا يكون هذا هو انتقاد الساعة الذكية الجديدة للشركة. في الواقع ، على الرغم من أنه لا يمكن تصنيفها على أنها “منتج ثوري” ، إلا أنها حققت تغييرات مرضية نسبيًا مقارنة بالإصدارات السابقة. فيما يلي ، سوف نقدم بعض التغييرات المهمة في هذه السلسلة.

اختلافات المظهر :

تم تقليل الهامش المحيط بالساعة إلى 1.7 ملم. وهذا يعني أن شاشتها أكبر بحوالي 20٪ من ساعة Apple Watch 6 ، وهو رقم رائع. من ناحية أخرى ، تنتج هذه الشاشة سطوعًا أكبر بنسبة 70٪ أثناء وضع الاستعداد (عندما يكون العقرب منخفضًا) مقارنة بالإصدار السابق. بالطبع ، لا يزال الحد الأقصى للسطوع الناتج في هذا الإصدار ، دون تغيير مقارنة بالسلسلة 5 و 6 ، يظهر الرقم 1000 شمعة. تصنيف مقاومة الغبار لـ Apple watch 7 هو IP-6x ، أقل بمقدار درجة واحدة عن الإصدار 5. من ناحية أخرى ، كان وزن الساعة في إصدارات مختلفة (Apple Watch متوفرة بثلاثة إصدارات: الألومنيوم والصلب والتيتانيوم) أكبر من السلسلة السابقة.

في نسخة الألمنيوم تزن 2 جرام ، والصلب 4 جرام والتيتانيوم أقل قليلاً من 4 جرام. بالنظر إلى أن هذه الساعات تزن ما بين 32 و 52 جرامًا حسب الجنس ، فإن زيادة الوزن من 3 إلى 4 جرام تساوي تقريبًا 10 ٪ ، وهي نسبة عالية نسبيًا. بالطبع ، بالنسبة لبعض الأشخاص ، تساعد الساعة الأثقل في جعلها أكثر راحة. في الصور ، يمكنك أن ترى الفرق في حجم شاشة التصفيق 7 مقارنة بالإصدارين 6 و 5. من يسار التطبيق الصغير 5 و 6 و 7 على التوالي:

الأجهزة :

من حيث الأجهزة ، وضعت آبل معالج s7 في أحدث ساعتها الذكية. أثناء استخدام Apple Watch 6 ، تم تثبيت معالج s6 دون أي تغيير مقارنة بـ Apple Watch 5. يحتوي إصدار Bluetooth 5 على ذاكرة 32 جيجا بايت ، ومستشعر كهربائي لمعدل ضربات القلب ، ومقياس تسارع وجيروسكوب مشابه للإصدارين السابقين من Apple Watch. على الرغم من إجراء تغييرات مفيدة على التطبيق الصغير 5 (مثل مستشعرات الأكسجين في الدم واكتشاف السقوط) ، إلا أن معظم الآثار الجانبية ، بما في ذلك أجهزة الاستشعار الصحية ، لم تتغير من السلسلة السادسة.

بطارية:

لكن فيما يتعلق بالبطارية ، هناك اختلافات كثيرة في Apple Watch 7 مقارنة بالإصدارات السابقة. تم استخدام إمكانية الشحن السريع لأول مرة في هذه الفئة من المنتجات. بفضل هذه الميزة ، تتقاضى Apple Watch رسومًا أسرع بنسبة 7،3٪ من الإصدار السابق وتشحن من صفر إلى 80٪ في 45 دقيقة فقط. سيتم شحن الإصدار السابق بالكامل في غضون ساعة ونصف. تتيح ميزة الشحن السريع في آبل Charge 7 البقاء في وضع الاستعداد لمدة ثماني ساعات مع 8 دقائق فقط من الشحن. يمكن القول بثقة أن تغييرات وتحديثات البطارية في Apple Watch 7 هي أهم ترقية لهذه السلسلة مقارنة بالإصدارات السابقة.

ملاحظات ختامية

مع كل هذه التفسيرات ، هل تستحق Apple Watch الجديدة الشراء؟ كلا ونعم! على الرغم من التغييرات التي طرأت على Apple Watch 7 عن الإصدارات السابقة ، إلا أنه بالنظر إلى السعر المرتفع نسبيًا لهذه الساعات (يبدأ سعر Apple Watch 7 من 399 دولارًا. وبالطبع ، إصدار SE هو 279 دولارًا ، وهو أقل بكثير من الإصدار القياسي حتى Apple Watch 6).) ، فإن قيمة شرائها موضع تساؤل خطير. ومع ذلك ، هناك من يُعرف باسم عشاق العلامة التجارية ويفضلون الحصول على أحدث منتجات العلامة التجارية ، وبغض النظر عن التغييرات في إصدار واحد مقارنة بالإصدارات السابقة وحتى سعر المنتج ، قم بشراء هذه الأدوات.

المجموعة الثانية هم الأشخاص الذين لديهم إصدارات أقدم أو أقدم بكثير من التطبيقات الصغيرة ومن خلال شراء الإصدار السابع من هذه السلسلة ، سيقومون بترقية الميزات التي لديهم. إذا كنت أحد هاتين المجموعتين من الأشخاص ، فمن المحتمل أن تستمتع بشراء أحدث ساعة ذكية من آبل.

ما هو إصدار التطبيق الأفضل؟

فيما يتعلق بالأداء ، باستثناء إصدار SE ، لا يوجد فرق بين الإصدارات التي تم إصدارها والتي تستخدم نفس الجهاز. لا يوجد سوى اختلاف في نوع المواد المستخدمة ولون هذه النماذج ومظهرها ، كما أن الاختيار بينها يعتمد أيضًا على ذوق الناس.

ما هي الملحقات اللازمة لهذه الساعات الذكية؟

في الأساس ، ليس فقط بالنسبة لـ Apple Watch 7 ، لا توجد ملحقات خاصة لجميع الساعات الذكية ، ولا توجد متطلبات لها. بالطبع ، بالإضافة إلى الأحزمة القياسية ، هناك مجموعة متنوعة من أحزمة الساعة للتصفيق والتي يمكن أن تمنح هذه الساعات مظهرًا مختلفًا. يتوفر أيضًا واقي شاشة لهذه الساعة الذكية ، نظرًا لحقيقة أن Apple Watch بها 7 زجاج مقاوم للخدش ، فلن تكون هناك حاجة إليها كثيرًا إذا تم استخدامها في الظروف العادية والعناية بشاشتها.