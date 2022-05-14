سيتم طرح OnePlus Ace Racing Edition قريبًا

إصدار OnePlus Ace Racing Edition الجديد متاح للطلب المسبق في المتاجر الصينية. سيتم الكشف عن هذا الجهاز قريبًا ويمكن اعتباره الهاتف الثاني في سلسلة Ace OnePlus التي تم طرحها الشهر الماضي. OnePlus Ace Racing Edition هو الاسم التسويقي لـ OnePlus برقم الطراز PGZ110 ، والذي ظهر في TENNA الشهر الماضي. كما أن جميع مواصفات الهاتف الذكي معروفة. فيما يلي بعض عروض هذا الجهاز.

مواصفات OnePlus Ace Racing Edition

تم تجهيز OnePlus Ace Racing Edition بشاشة IPS LCD مقاس 6.59 بوصة سيتم إنتاجها بدقة Full HD Plus. هذا الجهاز مزود بمستشعر بصمات الأصابع الموجود على الجانب ، ومع ذلك ، فإنه لا يحتوي على شريط تمرير تنبيه.

في الجزء الخلفي من الجهاز ، سترى وحدة كاميرا مربعة مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل. تأتي هذه الكاميرا بجهاز استشعار واسع للغاية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل. أيضًا ، سيتم تجهيز هاتف OnePlus هذا بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجابكسل ، والذي يقع داخل فتحة الشاشة.

تمكن المعالج ثماني النوى بتردد 2.85 جيجاهرتز مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من خلق ظروف مثالية وجيدة للمستخدمين. سترى أيضًا هذا الجهاز بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت. ليس من السيئ معرفة أن هاتف OnePlus الجديد سيكون مزودًا بواجهة مستخدم ColorOS ، والتي تعتمد على نظام Android 12. أيضًا ، سيتلقى هذا الهاتف الذكي طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة ، والتي يمكن أن تخلق ظروفًا جيدة للمستخدمين.

مواصفات هذا الجهاز هي تقريبا نفس المواصفات التقنية لهاتف Oppo K10 5G. يبدو أيضًا أننا سنرى معالج Dimensity 8000. من المنتظر أن يتوفر الجهاز بثلاثة موديلات مختلفة منها ما يلي:

8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت للتخزين الداخلي

8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي

12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي

لا تنس أن هاتف OnePlus الجديد متوفر باللونين الرمادي والأزرق.