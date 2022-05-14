أربع ميزات نتوقع رؤيتها في iPad Pro 2022

من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن جيل جديد من iPad Pro في عام 2022. وبما أن الشائعات حول هذا الجهاز اللوحي قد مرت شهورًا ، فهناك بعض الميزات التي من المحتمل جدًا أن تتوفر مع هذا الجيل الجديد من iPad Pro.

دعم MagSafe

إحدى الميزات الرئيسية المتوفرة في MacBook Pro الجديد وعلى iPhone هي توافق MagSafe. بالنسبة لجهاز iPad Pro 2022 ، يبدو أن شركة آبل يمكنها أخيرًا اعتماد هذه التقنية على الجهاز اللوحي.

بينما كان يعتقد في البداية أن الشركة ستصنع زجاجًا كاملًا لهذا الجهاز ، يبدو أن هذا لم يعد هو الحال بعد الآن ، لأن جهاز iPad Pro سيكون أكثر هشاشة وثقيلة.

حيث تخطط شركة آبل لعمل شعار أكبر على الجزء الخلفي من جهاز iPad بطلاء زجاجي. هذا من شأنه أن يساعد في نقل الطاقة من خلال الجهاز اللوحي.

خيارات miniLED و LCD لـ 2022 iPad Pro

عندما بدأت الشائعات حول 2022 iPad Pro ، كان يعتقد أن كلا الجهازين سيحتويان على شاشة miniLED. الآن ، قال المحللان روس يونغ ومينغ تشي كو إن شركة آبل ستحتفظ بتقنية LCD لجهاز iPad الأصغر مقاس 11 بوصة نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.

عمر بطارية محسّن

أكد المصدر أن شركة آبل تعمل على جهاز iPad Pro جديد ببطارية أكبر ، حيث يشتكي بعض المستخدمين من أن Magic Keyboard تتسبب في استنزاف مفرط للبطارية.

مع ذلك ، على الرغم من أن آبل تعد دائمًا بعمر بطارية يصل إلى 10 ساعات ، فإن هذا يعني أن جهاز iPad هذا يمكنه التعامل مع المهام الأكثر تطلبًا لفترة أطول – أو على الأقل ، المزيد من الوقت المتصل بلوحة المفاتيح Magic Keyboard و Apple Pencil.

معالج M2 قادمة إلى iPad Pro 2022

بعد أن فاجأت آبل الجميع بإضافة معالج M1 إلى iPad Pro ، فمن المحتمل أن تضيف الشركة نسخة مطورة من هذا المعالج إلى iPad Pro القادم 2022. بطبيعة الحال ، فإن جهاز iPad هذا سيحتوي على معالج M2.

وأكد المصدر ذاته ايضا أن جهاز iPad الجديد هذا سيضم هذا المعالج الجديد. يجب أن يكون أسرع من M1 ، لكنه لن يتفوق على معالج M1 Pro أو Max أو Ultra.