ما هي مميزات أفضل ماوس لاسلكي؟

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يتنقلون كثيرًا أثناء اللعب أو العمل ، فسترحب بالتأكيد بالملحقات اللاسلكية أكثر من الملحقات السلكية. بشكل عام ، تربط الأجهزة السلكية أطرافًا أكثر من الأجهزة السلكية وتحرمها بطريقة ما من الحرية أثناء العمل. في الأيام الخوالي ، لم تكن الماوس اللاسلكي تعمل بشكل جيد مثل الماوس السلكية ، وبعد عدة مرات كانت بحاجة إلى بطارية جديدة. لحسن الحظ ، تمكنت المحطات اللاسلكية في السنوات الأخيرة من منافسة النوع السلكي. إذا كنت تبحث عن ماوس عالي الجودة ومتين ، ولا تعرف الميزات التي تبحث عنها في ماوس لاسلكي ، فاقرأ هذه المقالة حتى النهاية.

الغرض من شراء ماوس لاسلكي

بطبيعة الحال ، قبل اختيار أي جهاز ، يجب تحديد الغرض من الشراء. هذا يعني أنك بحاجة إلى معرفة ما إذا كنت تريد استخدام ماوس لاسلكي للألعاب أو لتحرير الفيديو أو العمل المنتظم. لأنه بعد ذلك يمكنك اتخاذ القرار الصحيح. في ما يلي ، سوف نناقش أنواع الموسيقى وتطبيقاتها.

الماوس القياسي

لا تمتلك هذه الأشكال تصميمًا خاصًا وتستخدم في المهام العادية والروتينية ، وتتراوح حساسية الضغط (DPI) للوحات القياسية عادةً بين 800 و 6000 نقطة في البوصة. وهذا الرقم مناسب تمامًا لمعظم المستخدمين. نقطة في البوصة هي مقياس يستخدم لقياس الحساسية للضغط. كلما زادت نقطة البوصة ، زادت دقة وحساسية الماوس. لذلك ، بالنسبة لمهام معينة مثل تحرير الفيديو والألعاب ، يجب عليك اختيار الماوس بنقطة أعلى لكل بوصة. لأنه مع أدنى ضغط يدوي على الماوس ، يمكنهم اكتشاف الحركة.

ماوس الألعاب

تم تجهيز ماوس الألعاب بأجهزة الاستشعار الأكثر حساسية ودقة ، كما تتمتع بعمر بطارية أفضل من الفئران القياسية. تتمتع بعض أنواع ماوس الألعاب بمزيد من الميزات الخاصة مثل إضاءة RGB والأزرار القابلة للبرمجة التي يمكن للمستخدم ضبطها وفقًا لنوع اللعبة.

الماوس الخاص لإنتاج المحتوى

إذا كانت مهمتك هي إنتاج محتوى فيديو ، فيجب أن تكون حريصًا في اختيار الماوس. تلعب Dpi دورًا مهمًا في إنتاج محتوى الفيديو. لذا أكمل بحثك قبل الاختيار. بشكل عام ، تعد وسائط Logitech M series هي الخيار الأفضل لإنتاج محتوى الفيديو.

تصميم الماوس ومظهرها

يعد اختيار تصميم الماوس وشكله اختيارًا شخصيًا تمامًا. لأن الشخص يجب أن يكون قادرًا على التواصل بسهولة مع شكل وطريقة اليد على الماوس. معظم الماوس لديها تصميم بسيط ومريح. لكن البعض يفضل التصميمات الخاصة. على سبيل المثال ، يحب معظم الأشخاص وضع أصابعهم بشكل مريح على الماوس ، بينما يفضل الآخرون وضع راحة اليد على الماوس. إذا كنت من الفئة الثانية ، فإن الضخمة والأكبر تعد خيارًا جيدًا. نقطة أخرى مهمة في مظهر الماوس هي جودة الأزرار. هذه الميزة مهمة بشكل خاص للاعبين ، لأن ماوس اللعبة بها المزيد من الأزرار ، للحصول على أداء سريع أثناء اللعبة. لذا فإن الأزرار تكون فعالة. لشراء ماوس عالي الجودة ، انتبه للوسادات الموجودة أسفل الماوس. تساعد الوسادات الماوس على التحرك بسلاسة على اللوحة ، فكلما كانت الوسادات أرق وأصغر ، زاد تآكلها بمرور الوقت.

أجهزة استشعار في الماوس اللاسلكية

تم تجهيز معظم الماوس اللاسلكية بأجهزة استشعار بصرية ، لكن الماوس ذات الإمكانات الخاصة تعمل بتقنية Lysine ، والفرق بين الاثنين لا يمكن تمييزه عمومًا لأن لهما نفس الوظيفة بالفعل. بشكل عام ، تحتوي بعض أنواع الماوس على وظيفة القفز أو التوقف. عليك أن تختار الماوس الذي يسجل الحركة بشكل صحيح ودقيق ويتحرك بسهولة على مختلف الأسطح الصلبة والناعمة مثل الخشب أو القماش.

Dpi والحساسية في الماوس

تعد حساسية المستشعر معيارًا مهمًا في اختيار الماوس. يتم عرض نقطة في البوصة أو حساسية المستشعر بالنقاط في البوصة. تختلف نقطة في البوصة بين 800 نقطة في البوصة و 6000 نقطة في البوصة في معظم الوسائط. كلما زادت نقطة البوصة ، زادت حساسية الماوس. يجب أن يختار اللاعبون ماوسًا يحتوي على مزيد من النقاط في البوصة. لأنهم بحاجة إلى القليل من التلميح لتحريك الماوس.

عمر بطارية الماوس اللاسلكي

تعمل معظم أجهزة الماوس اللاسلكية على بطاريات قابلة للاستبدال بحجم AAA. ولكن تم تجهيز الأكثر تكلفة ببطارية داخلية. ويمكن شحنها بسهولة بقاعدة شحن أو شاحن. يعد اختيار ماوس ببطارية رائعة أمرًا مهمًا للغاية ، حيث يجب أن يستمر الماوس الأفضل لعدة سنوات ببطارية قابلة للاستبدال.

أنواع طرق الاتصال بالشبكة اللاسلكية

تعد البلوتوث الطريقة الأكثر شيوعًا لتوصيل أجهزة الماوس اللاسلكية. لكن البعض الآخر متصل بالجهاز مثل أجهزة دونجل.

تقديم نماذج ماوس 2022 عالية الجودة

في ما يلي ، قمنا بإدراج أفضل موديلات الفئران 2022 بحيث يمكنك الاختيار من بين أفضل الموديلات. لا يهم إذا كنت تبحث عن ماوس قياسي أو مخصص للألعاب ، تحقق من الميزات واختر الخيار بناءً على تفضيلاتك.

لوجيتك MX Master3

Logitech MX Master3 هو أفضل ماوس لاسلكي. هذا الماوس غير مخصص للألعاب ، لكن مستشعره يمكن أن يصل إلى 4000 نقطة في البوصة ، وهذا الرقم رائع بالنسبة للماوس العادي. MX Master مزود ببطارية قابلة لإعادة الشحن. من ناحية أخرى ، يمكنك ضبط الأزرار الستة الموجودة بالماوس حسب ذوقك. يتصل هذا الماوس بطريقتين: دونجل USB A وبلوتوث. الراحة هي السمة الأبرز لهذا الماوس. ضع إبهامك وإصبعك على الماوس للراحة. نقطة أخرى مثيرة للاهتمام لهذا الماوس هي مستشعر Dark Field. تعمل مستشعرات المجال المظلم على أي سطح تقريبًا. تم تجهيز الماوس Logitech MX Master3 بعجلة التمرير الدقيقة Mx Master ، بحيث يمكنك التمرير لأعلى ولأسفل على الشاشة. ونتيجة لذلك ، فإنه يوفر للماوس القدرة على أداء مهام مختلفة مثل لقطات الشاشة. MX Master هو نموذج الماوس الأكثر احترافًا وهو اختيار جيد للمهام المتخصصة مثل الترميز.

لوجيتك MX عمودي

يتميز هذا الماوس بتصميم مريح ويتم وضعه عموديًا بزاوية 45 درجة. تعتبر هذه العضلات خيارًا جيدًا للذراع والمعصم ، بحيث لا يضطر المستخدم للدوران في وضع غير طبيعي. بشكل عام ، هذا الماوس غير مناسب للجميع ، ولكن إذا كنت تحب العمل بالماوس العمودي ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعتاد عليه ، وبعد ذلك ستلاحظ أن الإبهام موضوع على مسند ظهر مريح. لمشاركة المستندات. بالطبع ، فقط إذا كنت تستخدم دونجل Logitech. تم تجهيز Logitech MX ببطارية USB-C قابلة لإعادة الشحن تتصل بالجهاز عبر دونجل USB A. ولكن إذا كان السعر هو أولويتك ، فإن هذا الماوس أغلى من الموديلات الأخرى. بشكل عام ، يعد Logitech MX Vertical خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن ماوس مريح.

ماوس لاسلكي عمودي من لينوفو

إذا كنت تبحث عن ماوس مريح ميسور التكلفة ، فنحن نوصي باستخدام الماوس الرأسي اللاسلكي Lenovo. هذا الماوس أرخص من Logitech MX Vertical. بالطبع ، يتم تضمين معظم الميزات الخاصة للماوس العمودي MX ، فهو يتفوق على Logitec MX ولديه إمكانية إعداد المزيد من الإعدادات في نقطة لكل بوصة. يمكنك ضبط ما بين 3 أرقام بين 800 و 2400 نقطة في البوصة والتحرك بإيماءة بسيطة. الجزء السفلي من الفأرة مزود بغطاء من الفلين يعطي إحساس خاص بها.ماوس لاسلكي عمودي بزاوية طبيعية 57 درجة وعدد كبير من الأزرار القابلة للبرمجة.

ماوس تراكبال لاسلكي من لوجيتك Ergo M575

من أفضل الماوس من حيث التنسيب. للقيام بذلك ، لا تحتاج إلى تحريك يدك ، فقط ضع يدك على الماوس واعمل معها لساعات دون أدنى حركة. سبب هذه الميزة هو تصميم الماوس. تم تجهيز Logitech Ergo M575 بمؤشر ومستشعر كرة المسار. إن Ergo M575 هو الماوس كبير ، لكنه يتمتع بحركات جيدة. نظرًا لأنه لا يتطلب نقلًا أو حتى بندقية ، فهو خيار مثالي للأشخاص الذين لديهم مساحة صغيرة. كما أنه يوفر ميزات للمستخدم مثل ضبط نقطة في البوصة ومجموعة المفاتيح وفحص مستوى البطارية وزر لفتح التطبيقات. تشمل الميزات الأخرى للماوس بطارية قلوية AA واتصال Bluetooth.

ماوس لوجيتك ترايثلون M720

يمكن للماوس Logitech Triathlon الاتصال بأجهزة متعددة. مقارنةً بالطراز السابق ، M10 ، تمت إضافة زر على الجانب الأيسر من الإبهام ، كما أن الزر 1،2،3 هو أيضًا ميزة خاصة لهذا الماوس. تتمتع Logitech Triathlon بإمكانية إقرانها بما يصل إلى 3 أجهزة في وقت واحد. الشيء الجذاب في هذا الماوس هو ميزة Logitech Flow. يسمح لك برنامج Logitech flow بتحريك الماوس بين الشاشات. تتميز هذه الميزة بالعديد من المزايا: أولاً ، يمكنك بسهولة نسخ الملفات ، أو استخدام الكمبيوتر المحمول كشاشة ثانية. يتوافق الماوس مع كل من طرق الاتصال 2.4 جيجا هرتز والبلوتوث ، بحيث يمكنك توصيل ماوس واحد بسرعة جيجاهرتز والآخر عبر البلوتوث ، والبطارية الموجودة في الماوس Triathlon هي AA.