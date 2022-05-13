سيتم تقديم Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition مع Snapdragon 720G

أصبح الإصدار الجديد من Galaxy Tab S6 Lite أحد الأسماء التي سمعناها في الأيام القليلة الماضية. يتم الآن توزيع اسم ومواصفات هذا الجهاز اللوحي على نطاق واسع. في ما يلي ، سوف نلقي نظرة على التفاصيل المنشورة حول جهاز سامسونج اللوحي الجديد.

سيتم تقديم وإصدار الجهاز اللوحي الجديد من سامسونج الذي يحمل الاسم الرسمي لجهاز Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition. هذا الجهاز مشابه جدًا لطراز Galaxy Tab S6 Lite من عام 2020. في الواقع ، يحتوي النموذج الجديد على العديد من الميزات المشتركة مع سابقه.

الاختلاف الوحيد المهم بين الجهازين هو المعالج الرئيسي والبرامج. في الواقع ، تم تجهيز الكمبيوتر اللوحي الجديد من سامسونج بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G الأصلية ، بينما تم تجهيز الطراز السابق بمعالج Exynos 9611. يحتوي الجهاز اللوحي الجديد أيضًا على أحدث واجهة مستخدم One UI 4 ، والتي تعتمد على Android 12. على الرغم من أن الطراز الأقدم يستخدم نفس واجهة المستخدم ، إلا أنك سترى بالفعل واجهة مستخدم One UI 2.0 ، والتي تستند إلى Android 10.

تشمل المواصفات الأخرى Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition مع شاشة مقاس 10.4 بوصة (TFT LCD) بدقة 1200 × 2400 بكسل ودعم القلم. هذا الجهاز مزود بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر سيلفي بدقة 5 ميجابكسل في المقدمة. كما قدمت مكبرات صوت استريو مزدوجة وبطارية 7040 مللي أمبير ودعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات كميزات أخرى لجهاز سامسونج الجديد.

ضع في اعتبارك أن Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition سيكون متاحًا في نموذجين ، Wi-Fi و LTE ، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت من التخزين الداخلي. كما أن سعر هذين الطرازين يعادل 379 يورو و 439 يورو على التوالي.