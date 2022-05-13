تم تقديم موتوريلا Moto G82 بمعالج Snapdragon 695

تم تقديم أحدث هواتف موتوريلا متوسطة المدى في سلسلة Moto G. المعروف باسم Moto G82 ، حصل الجهاز أيضًا على شهادة 3C في الصين.

تصميم وعرض Motorola Moto G82

تشتهر الهواتف الذكية من موتوريلا بتصميمها الأنيق ، ولا يُعد هاتف Moto G82 استثناءً. يتمتع هذا الجهاز بتصميم جذاب وهو مشابه جدًا للموديلات التي قدمتها الشركة هذا العام. هاتف الشركة الجديد مزود بشاشة AMOLED مقاس 6.6 بوصة بدقة Full HD Plus ، كما يدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. سترى أيضًا هوامش منخفضة جدًا على كلا الجانبين. ليس من السيئ معرفة أن هذا الهاتف ذو أبعاد مناسبة ومتوفر بوزن 173 جرامًا.

في الجزء الخلفي ، سترى تصميمًا مشابهًا تم تقديمه في طرازات Edge التي تم طرحها هذا العام. هذا الجهاز مزود بكاميرا ثلاثية في الخلف تشبه الموديلات الأخرى. سيتوفر Moto G82 أيضًا باللونين الرمادي Meteorite و White Lily. ميزة أخرى لهاتف موتوريلا الجديد هي مقاومته للماء ، والتي يمكن إثباتها من خلال الحصول على شهادة IP52.

تم تجهيز الهاتف الذكي Moto G82 الجديد بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 ، إلى جانب 6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 غيغابايت من التخزين الداخلي ، وهو يُظهر قدرة جيدة جدًا. لاحظ أن هذا المعالج يدعم شبكة 5G وسيدعم أيضًا إصدار Bluetooth 5.1.

سيتلقى هذا الجهاز طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير ، ومعها سترى دعمًا لتقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات. ليس من السيء معرفة أن هاتف موتوريلا الجديد مزود بأحدث إصدار من نظام التشغيل Android وهو Android 12 ، وفي مجال الأمان سيتم تقديمه بمستشعر بصمة جانبي مثبت بجانب الطاقة. مفتاح.

الكاميرا

يحتوي هاتف موتوريلا الجديد على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة f / 1.8 وتقنية OIS و Quad Pixel. بجانب المستشعر الرئيسي ، ستجد أيضًا مستشعرًا واسعًا بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. من حيث صور السيلفي ، يمكننا القول إن هاتف موتوريلا الجديد مزود بكاميرا 16 ميجابيكسل ، والتي توجد في الفتحة الموجودة في الشاشة. يمكنك استخدام مستشعر كاميرا الصور الشخصية هذا لالتقاط الصور أو إجراء مكالمات الفيديو.

السعر ووقت التوريد

حول السعر ، سعر موتوريلا Moto G82 معقول في أسواق مختارة في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا ، ويمكن للمستخدمين شرائه مقابل 330 يورو.