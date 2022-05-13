إصدار Pad Mini بشاشة 8.7 بوصة في أوروبا

في الشهر الماضي ، قدمت Reilmi أول جهاز لوحي لها يسمى Realme Pad Mini في الفلبين. تم إطلاق الجهاز اللوحي في الهند ووجدت العلامة التجارية الآن طريقها إلى السوق الأوروبية.

سعر ووقت إصدار Pad Mini

يباع هذا الجهاز اللوحي في أوروبا ببطاقات أسعار كبيرة. لاحظ أن هذا الجهاز سيكون متاحًا فقط في بلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال.

يمكنك شراء هذا المنتج بثلاثة طرز مختلفة مع ذاكرة وصول عشوائي مختلفة وذاكرة تخزين داخلية:

3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 غيغابايت من التخزين الداخلي (طراز Wi-Fi) ؛ 180 يورو

4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من التخزين الداخلي (طراز Wi-Fi) ؛ 200 يورو

4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من التخزين الداخلي (طرازات Wi-Fi و LTE) ؛ 230 يورو

هذا الجهاز اللوحي الجديد متوفر بلونين ، الرمادي والأزرق.

المواصفات

يجب اعتبار Reel Pad Mini إصدارًا مصغرًا من Reel Pad ، وهو مزود بشاشة LCD مقاس 8.7 بوصة بدقة 1340 × 800 بكسل. تتميز جوانب الجهاز اللوحي أيضًا بإطارات ضيقة ، في حين أن الحواف العلوية والسفلية سميكة نسبيًا.

هذا الجهاز مزود بمعالج UNISOC T616 وهو معالج مبتدئ بثمانية أنوية ومعالج رسومي Mali-G57 MP1. يأتي هذا الجهاز مع 3 أو 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 32 و 64 غيغابايت من التخزين الداخلي. كما لا ينبغي تفويتها أيضًا مكبرات صوت ستريو ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم وفتحة بطاقة microSD ومنفذ من النوع C.

فيما يتعلق بالكاميرا ، يمكن تزويد Pad Mini بمستشعر 8 ميجابكسل في الخلف ، والذي يمكنه تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية ، وفي المقدمة سترى مستشعر سيلفي بدقة 5 ميجابكسل. يستمد الكمبيوتر اللوحي الجديد Reelim طاقته من بطارية 6400 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات. هذا الجهاز مزود أيضًا بواجهة مستخدم مرحل ويعتمد على Android 11.

تتضمن خيارات الاتصال على الجهاز اللوحي شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق ، و Bluetooth الإصدار 5.0 ، و GNSS و LTE. كما أنه يفتقر إلى مستشعر بصمة الإصبع ، ولكنه مزود بمستشعر الإضاءة المحيطة ومقياس التسارع والجيروسكوب ومستشعر القرب والبوصلة.