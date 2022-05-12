يأتي عمق ARCore وتتبع الحركة بشكل أفضل في Pixel 6 و خرائط قوقل

منصة قوقل للواقع المعزز للأجهزة المحمولة متاحة حاليًا على 1.2 مليار جهاز Android. في I / O 2022 ، تحصل ARCore على تحسينات أساسية لجعلها تعمل بشكل أسرع وأكثر موثوقية على Pixel 6 وفي العرض المباشر لخرائط قوقل.

لتحسين التجربة ، قامت قوقل بتحسين إمكانات العمق في ARCore ، والتي تمكن الكائنات الافتراضية من الظهور خلف الكائنات الحقيقية وغيرها من المواضع الأكثر واقعية. يمكن للكاميرا الحالية على الهاتف إنشاء خريطة عمق بحجم غرفة كبيرة تقريبًا ، أو ما يصل إلى 8 أمتار (26 قدمًا).

يتم تقليل متوسط ​​الوقت حتى العمق الأولي بحوالي 15٪. يبلغ متوسط ​​التغطية الإجمالية لخريطة العمق الآن 95٪ وتم تحسينه بشكل كبير على الأسطح ذات الحد الأدنى من الملمس ، كما ترون على الجدار الأبيض الفارغ وعلى التلفزيون الأسود. هذه هي الأماكن التي سيصارع العمق الكلاسيكي معها بسبب نقص الميزات المرئية.

في الواقع ، يوفر نهج الكاميرا هذا تغطية عميقة “يمكن مقارنتها الآن” بتغطية أجهزة العمق المخصصة. على هواتف Pixel ، تعمل قوقل على تسريع عملية العمق وتتبع الحركة باستخدام الكاميرا الثانية. يتم تطبيق تحسين ARCore حاليًا على Pixel 4 و Pixel 6.

وفي الوقت نفسه ، تتمتع قوقل بقدرة جديدة على العمق طويل المدى تعمل حتى 20 مترًا (65 قدمًا) في الهواء الطلق ، حيث يتوفر الانسداد الآن “حتى في ضوء الشمس المباشر”. يتم طرح هذا في Google Maps Live View.

قامت قوقل أيضًا بتحسين تتبع الحركة باستخدام ARCore من خلال جعلها أسرع بنسبة 17٪ للعثور على المستوى الأول ، مع تقليل عمليات إعادة تعيين التتبع بنسبة 15٪. يتم أيضًا الاستفادة من التعلم الآلي لتعزيز هذين التحسين في ARCore بشكل أكبر ، مع تعيين Live View في خرائط قوقل للاستفادة.

التحسين الكبير الآخر الذي طرأ على ARCore في I / O 2022 هو Geospatial API ، والذي يسمح لتطبيقات الواقع المعزز “بحساب خط العرض وخط الطول والارتفاع والعنوان بهاتفك بدقة أكبر مما يوفره مستشعر GPS”. إنه يعتمد على جزء من عمل قوقل في Cloud Anchors.