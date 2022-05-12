هاتف Infinix Note 12i سوف يحتوي على بصمه بكاميرا 50 ميجا بكسل

وصل هاتف Infinix جديد يسمى Infinix Note 12i ؛ يجب تقديم هذا الجهاز كبديل أرخص لنوت 12 و 11i. الجهاز مزود بشاشة IPS LCD بمعدل تحديث 90 هرتز ، وعلى الرغم من أنه يمكن وصفه بأنه كبير نسبيًا عند 6.82 بوصة ، إلا أنه أصغر من شاشة 11i مقاس 6.95 بوصة. بشكل عام ، تمت ترقية معدل التحديث ، ولكن بتكلفة أقل من دقة Full HD Plus إلى 740 × 1640 بكسل.

تم تجهيز هذا الطراز بشريحة Helio G85 ، وهي شريحة بحجم 12 نانومتر ، وتشبه نوت 11i في هذا الصدد. يحتوي هذا الجهاز أيضًا على 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية. تضاعفت مساحة تخزين الجهاز ووصلت إلى 128 جيجا بايت. بالطبع يدعم هذا الجهاز بطاقة الذاكرة الخارجية ومجهز بواجهة مستخدم XOS 10.6 والتي تعتمد على نظام التشغيل Android 12.

تم تجهيز نوت 12i بكاميرا جديدة مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.6 ، وهو متوافق مع إعدادات الكاميرا نوت 12 ؛ في الواقع ، استبدل المستشعر الرئيسي لهذا الجهاز مستشعر 48 ميجابكسل بفتحة f / 1.8. سترى أيضًا مستشعر 2 ميجابكسل ونموذج QVGA إضافي بأداء غير معروف.

يتم تسجيل ملفات الفيديو كما كان من قبل بجودة 1440 بكسل و 30 إطارًا في الثانية. في الجزء الأمامي من الجهاز ، سترى مستشعر سيلفي بدقة 8 ميجابكسل ، وهو مخفض مقارنة بكاميرات 16 ميجابكسل لطرازات 12 و 11i الأصلية.

يستقبل هذا الجهاز طاقته من بطارية 5000 مللي أمبير وسترى دعمه لتقنية الشحن السريع بقوة 18 وات. لا تنس أن هذا الشاحن سيأتي مع كبل USB A-to-C وزوج من سماعات الرأس بالإضافة إلى حقيبة واقية أساسية. نقطة أخرى مهمة حول هذا الجهاز هي وجود مكبرات صوت استريو مع دعم صوت DTS.