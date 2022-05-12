قوقل تصرح بإن Pixel 6 قد تفوقت بالفعل على اثنين من سابقاتها مجتمعة (Pixel 4 و Pixel 5)

في I / O 2022 ، أعلنت قوقل أن Pixel 6 و 6 Pro قد تفوقت بالفعل على سلسلة Pixel 4 و Pixel 5.

أعلن Brian Rakowski ، نائب رئيس إدارة المنتجات في قوقل، أثناء تقدمه للكشف عن Pixel 6a: “إنه هاتف Pixel الأسرع مبيعًا على الإطلاق على الرغم من جميع قيود التوريد في الصناعة”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تروج فيها قوقل لنجاح Pixel 6 الثنائي. كشف سوندار بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet ، أن الشركة سجلت رقمًا قياسيًا لمبيعات Pixel في الربع الرابع من عام 2021. من الخطأ افتراض أنهم مسؤولون جزئياً عن هذا العمل الفذ.

كشف بيتشاي خلال مكالمة أرباح: “كانت استجابة عملائنا وشركائنا في شركات النقل على هاتف Pixel 6 إيجابية بشكل لا يصدق”.