تسريبات بقدوم جهاز Honor 70 بشحن سريع 66 واط

أطلقت شركة Honor سلسلة هواتف Honor 60 الذكية في ديسمبر في الصين. أعلنت الشركة عن هاتفي Vanilla Honor 60 و Honor 60 Pro مع Google Mobile Services التي تعمل بنظام Android 11. في عام 2022 ، أطلقت الشركة أيضًا أجهزة Honor Magic 4 و Magic 4 Pro في MWC 2022 وما بعده ، كما أطلقت Honor X8 ، جهاز 4G منخفض التكلفة في بعض الأسواق العالمية.

الآن ، يبدو أن الشركة تستعد لإطلاق الجهاز الرئيسي التالي. حيث تم رصد هاتف ذكي مزعوم من سلسلة Honor 70 على موقع شهادة 3C الذي يكشف عن سرعة شحن الجهاز. بينما يبدو أن هذا مبكر جدًا بالنسبة لخليفة سلسلة Honor 60 ، من المتوقع إطلاق جهاز سلسلة Honor 70 ، الذي تم رصده الآن ، في وقت لاحق من هذا العام.

تم رصد جهاز Honor القادم برقم طراز FNE-ANOO على موقع شهادة 3C في الصين. بناءً على رقم الطراز ، نتوقع أن يكون هذا الهاتف الذكي من سلسلة Honor 70. وفي نفس السياق ، كان لدى Honor 60 Pro رقم طراز TNA-AN00 عندما تم رصده في قاعدة بيانات Geekbench العام الماضي.

ومن المقرر أن يأتي جهاز سلسلة Honor 70 مع دعم لشحن سريع بقدرة 66 وات ، وهو نفس سرعة شحن Honor 60 و 60 Pro. بصرف النظر عن الشحن 66 واط ، تم إدراج الجهاز أيضًا لدعم سرعات الشحن 10 واط (5 فولت ، 2 أمبير) و 40 واط (10 فولت ، 4 أمبير). أخيرًا ، تؤكد المصادر أيضًا أن الجهاز هو هاتف 5G. بصرف النظر عن هذه المعلومات القليلة.