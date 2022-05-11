Google I/O 2022 : دعم أجهزة أندرويد المتعددة ولغات ترجمة قوقل الجديدة والمزيد

تتضمن بعض الإعلانات الجديدة المثيرة التي أصدرتها قوقل في I/O 2022 محفظة قوقل جديدة وبحثًا عن استكشاف المشاهد ودعم إضافي لـ 24 لغة جديدة في الترجمة من قوقل.

في مؤتمر مطوري قوقل السنوي ، I / O 2022 ، قدمت شركة البحث العملاقة مجموعة من الإعلانات الجديدة المثيرة لمنتجاتها وخدماتها ، بما في ذلك إضافة 24 لغة جديدة على Google Translate باستخدام تقنية جديدة للتعلم الآلي. بالإضافة إلى ذلك ، تم الإعلان أيضًا عن محفظة قوقل الجديدة والتي ستسمح للمستخدمين بتخزين المستندات المهمة وبطاقات المترو وما إلى ذلك وميزات البحث الجديدة. وإليك نظرة على بعض الإعلانات الشيقة من المؤتمر.

ترجمة قوقل: دعم 24 لغة جديدة

أضافت خدمة الترجمة من قوقل 24 لغة جديدة إلى خدمة الترجمة الخاصة بها ، مما رفع عدد اللغات التي تدعمها إلى إجمالي 133. من بين هذه اللغات الـ 24 المضافة مؤخرا.

تقدم إضافة هذه اللغات الجديدة أيضًا معلمًا تقنيًا لـ Google Translate نظرًا لأن هذه هي اللغات الأولى المضافة باستخدام Zero-Shot Machine Translation.

هذا يعني أن قوقل يمكنها الترجمة مباشرة بين أزواج اللغات غير المرئية في التدريب ، والترجمة من لغة إلى لغة أخرى دون رؤية مثال على الإطلاق. قالت قوقل إن التكنولوجيا ليست مثالية بعد.

هذه قائمة كاملة باللغات الجديدة المتوفرة الآن في ترجمة قوقل:

الأسامية: يستخدمها حوالي 25 مليون شخص في شمال شرق الهند

الأيمارا: يستخدمه حوالي مليوني شخص في بوليفيا وتشيلي وبيرو

بامبارا: يستخدمه حوالي 14 مليون شخص في مالي

البوجبوري: يستخدمه حوالي 50 مليون شخص في شمال الهند ونيبال وفيجي

الديفيهي: يستخدمه حوالي 300000 شخص في جزر المالديف

الدوجري: يستخدمه حوالي ثلاثة ملايين شخص في شمال الهند

الإيوي: يستخدمه حوالي سبعة ملايين شخص في غانا وتوجو

الغواراني: يستخدمه حوالي سبعة ملايين شخص في باراجواي وبوليفيا والأرجنتين والبرازيل

Ilocano: يستخدمه حوالي 10 ملايين شخص في شمال الفلبين

الكونكانية: يستخدمها حوالي مليوني شخص في وسط الهند

كريو: يستخدمه حوالي أربعة ملايين شخص في سيراليون

الكردي (سوراني): يستخدمه نحو ثمانية ملايين شخص معظمهم في العراق

اللينغالا: يستخدمها حوالي 45 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجمهورية الكونغو ، وجمهورية إفريقيا الوسطى ، وأنغولا ، وجمهورية جنوب السودان.

لوغندا: يستخدمها حوالي 20 مليون شخص في أوغندا ورواندا

المايثيلي: يستخدمها حوالي 34 مليون شخص في شمال الهند

Meiteilon (Manipuri): يستخدمه حوالي مليوني شخص في شمال شرق الهند

Mizo: يستخدمه حوالي 830.000 شخص في شمال شرق الهند

الأورومو: يستخدمه حوالي 37 مليون شخص في إثيوبيا وكينيا

الكيتشوا: يستخدمه حوالي 10 ملايين شخص في بيرو وبوليفيا والإكوادور والدول المجاورة

اللغة السنسكريتية: يستخدمها حوالي 20000 شخص في الهند

السبيدي: يستخدمه حوالي 14 مليون شخص في جنوب إفريقيا

التيغرينيا: يستخدمها حوالي ثمانية ملايين شخص في إريتريا وإثيوبيا

تسونجا: يستخدمه حوالي سبعة ملايين شخص في إيسواتيني وموزمبيق وجنوب إفريقيا وزيمبابوي

توي: يستخدمه حوالي 11 مليون شخص في غانا

قوقل Multisearch

أطلقت قوقل مؤخرًا بحثًا متعددًا على تطبيق قوقل ، مما يسمح للمستخدمين بالبحث باستخدام الصور والنصوص في نفس الوقت في محاولة لمحاولة محاكاة التجربة التي مررت بها عندما تشير إلى شيء ما وتسأل أصدقاءك عنه. سيتمكن المستخدمون من استخدام صورة أو لقطة شاشة وإضافة “بالقرب مني” للاطلاع على خيارات المطاعم المحلية أو تجار التجزئة الذين لديهم الملابس والسلع المنزلية والطعام وما إلى ذلك في الصورة. يتوفر البحث المتعدد كميزة تجريبية باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة ولكن قوقل لم توضح بعد متى سيتم طرحها لجميع المستخدمين.

استكشاف المشهد باستخدام Google Lens

حاليًا ، تستطيع Google Lens التعرف على الكائنات التي تم التقاطها في إطار واحد ولكن لا يمكن للمرء بعد البحث عن معلومات حول مشهد كامل أمامهم. تقول قوقل أنه في المستقبل ، سيتمكن المستخدم من استخدام البحث المتعدد لتحريك الكاميرا أثناء استخدام Google Lens للحصول على رؤى حول كائنات متعددة على الفور في مشهد أوسع. تقول الشركة أن هذا سيكون اختراقًا قويًا في قدرات الأجهزة على مراقبة وفهم العالم كما نفعل نحن.

محفظة قوقل: قم بتخزين الأساسيات مثل مفاتيح السيارة وسجلات التطعيم

أعلنت قوقل عن إطلاق محفظة قوقل الجديدة التي تهدف إلى توحيد طريقة حفظ المستخدمين والوصول إلى العناصر المهمة مثل بطاقات الدفع والتذاكر وبطاقات الصعود إلى الطائرة ومعرفات الطلاب وما إلى ذلك. ستطلق الشركة محفظة قوقل على Wear OS ، بدءًا من دعم الدفع البطاقات.

قالت قوقل أيضًا إنها دخلت في شراكة مع العديد من الشركاء في الولايات المتحدة ودول أخرى لجلب تراخيص والمعرفات الرقمية إلى محفظة قوقل هذا العام. تضيف الشركة أيضًا تكاملات سلسة لتطبيقات أخرى. على سبيل المثال ، إذا تمت إضافة بطاقة ترانزيت (مثل بطاقة مترو) إلى محفظتك ، فستظهر بطاقتك ورصيدك تلقائيًا على خرائط قوقل.

تحدث إلى مساعد قوقل على Nest Hub Max من خلال النظر إلى الشاشة

وفقًا لـ The Verge ، ستتيح آخر تحديثات Nest Hub Max للمستخدمين استخدام مساعد قوقل دون الحاجة إلى قول “Ok Google” أو “Hey Google”. ستسمح الميزة الجديدة المسماة “Look and Talk” للمستخدمين بإلقاء نظرة على شاشة Nest Hub Max والتحدث فقط عن استفسارات البحث الخاصة بهم دون أي مطالبة صوتية أخرى.

ميزات جديدة متعددة الأجهزة

خلال مؤتمر Google I / O 2022 ، أعلنت قوقل أيضًا عن ميزات جديدة تهدف إلى إنشاء تجربة متعددة الأجهزة أكثر سلاسة. في CES 2022 هذا العام ، قامت الشركة بمعاينة العديد من التجارب متعددة الأجهزة مثل توسيع Phone Hub على Chromebook للسماح بالوصول إلى جميع تطبيقات المراسلة على هاتف أندرويد. إن الانتشار الواسع لهذه الميزة يعني أنه يمكن للمستخدمين دفق هواتفهم إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم لإرسال الرسائل والرد عليها ، وعرض محفوظات المحادثات وتشغيل تطبيقات المراسلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. تعمل الشركة أيضًا على تسهيل إعداد الأجهزة وإقرانها مع توسيع دعم Fast Pair لمزيد من الأجهزة ، بما في ذلك الدعم المدمج لـ Matter على أندرويد.