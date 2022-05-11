يوتيوب تطلق ميزة إهداء عضويات مدفوعة، ولكن في مرحلة تجريبية للبدء

يُطلق يوتيوب ميزة “العضويات الموهوبة” في الإصدار التجريبي ، وستكون متاحة لقنوات محددة اعتبارًا من يوم الأربعاء. تُعد العضويات بمثابة مشاركة يوتيوب في اشتراكات Twitch ، والتي يمكن للمشاهدين استخدامها لإظهار الدعم المالي لمنشئي المحتوى والحصول على امتيازات معينة مثل الرموز التعبيرية المخصصة. تمكن مستخدمو Twitch من شراء اشتراكات هدايا لبعض الوقت ، ولكن إذا كنت ترغب في شراء هدايا عضوية للمعجبين الآخرين بقناة على يوتيوب ، فلن تتمكن من ذلك.

سيتوفر الإصدار التجريبي من “منح العضويات” “لمجموعة صغيرة من المبدعين” للبدء وسيتم توسيعه ليشمل المزيد “خلال الأشهر العديدة القادمة” ، كما يقول موقع يوتيوب في صفحة عن الميزة. يمكن للقنوات المهتمة بتجربة الميزة أن تملأ نموذج قوقل هذا ، على الرغم من أنك ستحتاج إلى أن تكون مؤهلاً بالفعل لتمكين العضويات في المقام الأول ، والتي لها مجموعة متطلباتها الخاصة. وستكون الهدايا متاحة فقط للمشاهدين الذين يستخدمون نافذة متصفح سطح المكتب للبدء – شراء عضويات الهدايا على الهاتف المحمول هو شيء يخطط يوتيوب لتطبيقه من أجل الإطلاق الكامل لهذه الميزة.

سيتعين على المشاهدين أيضًا الاشتراك حتى يتمكنوا من تلقي العضويات الموهوبة على قناة (والتي قد تكون وسيلة لمنع المضايقات ، مثل التغييرات التي أجراها يوتيوب). ستظهر العضويات الممنوحة في الدردشة ، وسيتعين عليك النقر على رابط ثم مفتاح التبديل للسماح بالهدايا.

يقول يوتيوب: “من خلال إهداء العضوية ، يمكن لأعضاء قناتك شراء عدد محدد من عضويات القناة [5 ، 10 ، 20] في عملية شراء واحدة ، وسيقوم يوتيوب” بتقديمها “إلى مشاهدين آخرين في البث المباشر”. “يحصل المشاهدون الذين يحصلون على عضوية كهدية على وصول لمدة شهر واحد إلى مزايا العضوية في قناتك مثل شارات الولاء والرموز التعبيرية المخصصة والمزيد. لا يدفع المشاهدون الذين يتلقون عضويات الهدايا أي رسوم ، وبصفتك منشئ المحتوى ، فإنك تتلقى حصة أرباحك المعتادة من كل معاملة “.