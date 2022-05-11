قد تحصل Apple Watch Series 8 على ميزة مراقبة درجة حرارة الجسم ، وفقًا لتقرير جديد

من المتوقع أن تضيف Apple Watch Series 8 مراقبة درجة حرارة الجسم ، مما يتيح تتبعًا إضافيًا للصحة واللياقة البدنية.

تختبر آبل الجيل التالي من Watch Series 8 المزودة بإمكانيات استشعار درجة حرارة الجسم. تأتي المعلومات من Ming-Chi Kuo عالي الموثوقية من شركة TFI Securities ، والتي تدعي أنه قد تتم إضافة مستشعر جديد إلى Apple Watch القادمة.

وفقًا للمحلل ، تعمل آبل جاهدة لضبط الخوارزميات في الساعة الذكية التالية التي ستسمح للمستخدمين بقياس درجة حرارة الجسم. زعم تقرير بلومبرج من العام الماضي أن شركة آبل “تهدف إلى وضع جهاز استشعار لدرجة حرارة الجسم” في السلسلة 7. يقول كو ، “ألغت آبل قياس درجة حرارة الجسم لـ Apple Watch 7 لأن الخوارزمية فشلت قبل دخول مرحلة EVT العام الماضي . ” EVT تعني اختبار التحقق من الصحة الهندسية. ببساطة ، فشل نموذج العام الماضي في اجتياز الاختبار بسبب مشكلات البرامج.

واجهت شركات التكنولوجيا عقبات في مراقبة درجة حرارة الجسم في الساعات الذكية. “التحدي في تنفيذ قياس دقيق لدرجة حرارة الجسم هو أن درجة حرارة الجلد تتباين بسرعة تبعًا للبيئات الخارجية” ، هكذا غرد كو.

سامسونج هي شركة أخرى تخطط لإحضار ميزة مراقبة درجة حرارة الجسم إلى ساعتها الذكية Galaxy القادمة ، المقرر إطلاقها في النصف الثاني من العام. يبدو أن الخوارزمية هي المشكلة هنا.

على مر السنين ، اكتسبت Apple Watch العديد من الميزات الصحية ولكن هذه السرعة تباطأت مؤخرًا. ستكون مراقبة درجة حرارة الجسم خطوة منطقية إذا أرادت شركة آبل استخدام ساعتها الذكية كجهاز صحي. فكر في تأثير الميزة على كبار السن أو السيدة الحامل.

يقال إن شركة آبل تعمل على ثلاث ساعات ذكية جديدة لهذا العام ، وهي سلسلة 8 رائدة جديدة ، ونسخة محدثة من Watch SE ، وساعة Apple Watch متينة جديدة بالكامل مصممة للرياضيين الجادين. من المتوقع أن تصل جميع طرازات Apple Watch الثلاثة الجديدة في نفس الوقت مع iPhone 14.