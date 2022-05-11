التأكيد رسميًا على أن FIFA 23 ستكون آخر لعبة في سلسلة EA Sports و FIFA

تنفصل Electronic Arts عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بعد شراكة طويلة استمرت قرابة ثلاثة عقود. نتيجة لذلك ، ستنتهي سلسلة ألعاب كرة القدم FIFA ، إحدى أكثر سلاسل صناعة ألعاب الفيديو نجاحًا.

ورد أن EA قدمت عرضًا إلى FIFA مقابل صفقة حصرية مدتها ثماني سنوات لجميع حقوق FIFA الخاصة بالألعاب والرياضات الإلكترونية. ومع ذلك ، لم تكن هيئة كرة القدم راغبة في تخصيص جميع حقوق الألعاب وكرة القدم مع ناشر واحد فقط ، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز.

قد تكون لعبة FIFA 23 هي آخر لعبة FIFA بواسطة EA Sports

قال الفيفا إنه سيطلق ألعاب فيديو كرة قدم جديدة طورتها استوديوهات وناشرون تابعون لجهات خارجية. ومع ذلك ، ورد أنه تم منح تمديد قصير الأجل لشركة EA Sports. يتيح ذلك لشركة EA Sports إطلاق لعبة FIFA 23 جديدة في وقت لاحق من هذا العام.

هذه اللعبة ، خليفة FIFA 22 ، لعبة كرة القدم الحالية والأحدث من EA Sports ، من المحتمل أن تكون آخر تعاون بينهما.

تم رصد إشارات الانقسام لأول مرة منذ أشهر عندما قيل إن FIFA سعى إلى زيادة الإيرادات من EA Sports ، والتي كانت ضعف 150 مليون دولار التي تتلقاها سنويًا ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز.

صرحت شركة EA Sports أنها تخطط لإطلاق نسخة جديدة من اللعبة تسمى “EA Sports FC” العام المقبل. ستظل لهذه اللعبة أكثر من 300 شريك ترخيص بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ، الدوري الإسباني لكرة القدم وحتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، مما يعني أن دوري الابطال سيكون جزءًا من اللعبة.

تعني هذه الصفقة أن EA Sports ستحتفظ بحقوق معظم أندية ونجوم كرة القدم الشهيرة جنبًا إلى جنب مع بطولات الدوري. ومع ذلك ، لن تكون كأس العالم والعناصر الأخرى التي يسيطر عليها FIFA جزءًا من الألعاب.