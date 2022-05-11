آبل توقف إنتاج “آيبود” بعد أكثر من 20 عاماً من إطلاقه

أعلنت شركة آبل مؤخرًا أنها ستتوقف عن انتاج طراز iPod touch الأخير الخاص بها ، حيث أعلنت الشركة أن الجهاز سيكون متاحًا “حتى نفاد الكمية”.

أصدرت الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها أول جهاز آيبود في عام 2001 ، بينما تم إطلاق الجيل الأول من iPod Touch في عام 2007.

آبل توقف iPod Touch

وفقًا لإعلان شركة آبل ، فإنها ستتوقف عن انتاج الطراز الأخير من آيبود نظرًا لكون الجهاز قديمًا وغير ضروري. قالت الشركة إن الوظيفة الرئيسية لجهاز iPod Touch ، وهي نقل الموسيقى إلى العالم ، قد تمت إضافتها عبر خط إنتاجها بالكامل ، من iPhone إلى Mac. تأتي هذه الوظيفة أيضًا مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 90 مليون أغنية وأكثر من 30000 قائمة تشغيل متاحة من خلال Apple Music.

زعم تقرير The Verge أن التوقف كان مجرد مسألة وقت ، حيث أوضحت آبل أنها لا تتطلع إلى قضاء الكثير من الوقت على iPod. تجلت هذه الخطوة من خلال قرار شركة آبل بإصدار iPod Touch من الجيل السابع بنفس المعالج A10 مثل iPhone 7 في عام 2019 ، بينما خرج iPhone 11 بمعالج A13 Bionic في العام.

أظهر تقرير من NanoReview.net أن معالج A13 Bionic يتفوق على A10 في كل شيء ، من أداء وحدة المعالجة المركزية إلى عمر البطارية.

تم توضيح هذه الخطوة بشكل أكبر من خلال عرض آبل لمنتجاتها الأخرى التي يمكن أن تحل محل iPod Touch. على سبيل المثال ، إن iPhone هو أفضل جهاز لبث موسيقى آبل أو مكتبة موسيقى كاملة أثناء التنقل ، مع Apple Watch و AirPods هما الجهازان الرفيقان المثاليان له.

تاريخ موجز لجهاز iPod Touch والمصير النهائي

أصبح جهاز آيبود أحد أساساته المالية خلال وقت كان يعاني فيه من أرضية مالية متزعزعة ويعتمد بشكل كبير على بيع أجهزة Mac الخاصة به ، وفقًا لـ Engadget.

بفضل سهولة استخدام آيبود وتسويق آبل ، جعل الجهاز آبل عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية العام كما هو عليه اليوم. في النهاية أصدرت طرز آيبود أخرى ، مثل iPod Touch و iPod Mini و iPod Nano ، على سبيل المثال لا الحصر.

مثّلت طرازات آيبود 40٪ من عائداتها بحلول عام 2006 ، ولكن سرعان ما اتضح أن الناس يريدون “هاتف آيبود” ، مما دفع شركة آبل إلى إنشاء أول هاتف iPhone.

تم إنتاج آيبود منذ حوالي 20 عامًا ، ومع توقفه ، يمكن للأشخاص المهتمين بالحصول على iPod Touch القيام بذلك حتى نفاد إمدادات آبل.