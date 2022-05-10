Google I / O 2022 غدًا ، وإليك كيفية مشاهدة البث المباشر

يبدأ مؤتمر قوقل السنوي يوم الأربعاء ، 11 مايو. إليك كل ما نتوقع رؤيته ، من Android 13 إلى Pixel Watch المشاع.

Google I/O ، المؤتمر السنوي للشركة للمطورين ، على بعد يوم واحد. يبدأ يوم الأربعاء ، 11 مايو (البث المباشر في الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الخميس 12 مايو. تنتشر الشائعات حول هواتف Google Pixel القادمة ، وساعة Pixel المحتملة ومتابعة Android 13 المفترضة لـ نظام التشغيل Android 12 من قوقل.

على الرغم من كل التكهنات ، إلا أنه من الآمن القول إن قوقل لديها بعض الإعلانات الكبيرة في المتجر لـ I / O 2022. في العام الماضي في I / O 2021 ، عرضت قوقل نظام Android 12 ، تقنية الدردشة المرئية الجديدة Project Starline والتحديثات الرئيسية لنظام Wear OS. لا نعرف بالضبط ما يخبئه مؤتمر هذا العام ، لكننا نراقب كل التقنيات الجديدة التي قد تقدمها قوقل هذا الأسبوع. إليك ما تحتاج إلى معرفته قبل المؤتمر.

كيفية مشاهدة Google I/O 2022 على الهواء مباشرة

سيكون Google I/O متاحًا مجانًا للمشاهدة المباشرة في io.google/2022 ، بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء ، 11 مايو ، وسيتم أيضًا تسجيل الحدث وإتاحته للمشاهدة بعد ذلك. في غضون ذلك ، يمكنك التسجيل للحصول على ملف تعريف مطور قوقل مجاني إذا كنت مهتمًا بالحصول على تحديثات عبر البريد الإلكتروني حول المؤتمر وتتبع الأحداث التي ستحضرها افتراضيًا.

ما نتوقع أن تعلنه قوقل

أندرويد 13

من المحتمل جدًا أن تعطينا قوقل نظرة على نظام التشغيل Android للهاتف المحمول التالي ، Android 13. لا يزال نظام التشغيل Android الجديد قيد الاختبار التجريبي ، ولكن من المحتمل أن نعرف بعض التفاصيل الرئيسية في المؤتمر. لقد عرضت مدونة مطوري Android بالفعل عددًا من الإعدادات والميزات الجديدة ، بالإضافة إلى التحسينات على إطار عمل Material You Design الخاص بنظام Android 12.

هاتف Pixel 6A

في I / O 2019 ، قدمت قوقل أول إصدار من الميزانية “A” من هاتف Pixel: Pixel 3A. بعد ذلك ، على مدار العامين المقبلين ، دفعت قوقل إصدارات Pixel 4A و 5A من مايو إلى أغسطس بسبب التأخيرات المرتبطة بالوباء. تشير الشائعات إلى أن قوقل قد تستأنف جدول الإصدار الأصلي “A” لعام 2022 ، حيث ستظهر لأول مرة في 6A في I / O هذا العام. (ومع ذلك ، يقول جون بروسر ، المسرب التكنولوجي ، إن الإطلاق الفعلي سيتأخر حتى 28 يوليو بالنسبة لمعظم الأسواق.) وفقًا للتسريبات الواردة من خبراء الصناعة ، قد تحصل 6A على شريحة Google Tensor القوية 6 و 6 Pro ، إلى جانب شاشة OLED مقاس 6.2 بوصة الشاشة وكاميرا أمامية مثقبة.

ساعة بكسل

على الرغم من أن قوقل تمتلك بالفعل Fitbit وتقوم ببناء Wear OS بالشراكة مع سامسونج ، تتضمن تكهنات Pixel Watch واجهة Wear OS محتملة وتصميمًا مبسطًا وميزات تتبع الصحة وثلاثة إصدارات مختلفة، وأظهرت التسريبات قدوم Pixel Watch بخيارات ذهبية ورمادية وسوداء مع سعة تخزين تبلغ 32 جيجابايت.

تطورات Pixel Fold و Android 12L التي تدعم الهواتف القابلة للطي

Android 13 ليس التحديث الوحيد لنظام التشغيل Android الذي يمكن أن نراه في I / O هذا العام: لقد كانت قوقل تستحوذ على Android 12L ، وهو إصدار من Android 12 تم تكييفه للأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي (مثل سامسونج Galaxy Z Fold 3). عند الحديث عن ذلك ، من المتوقع أن تطلق قوقل جهازها القابل للطي (Pixel Fold) في وقت لاحق من هذا العام. ربما سنلقي نظرة خلال I / O.

التغييرات في Google Stadia

من المحتمل أن تظهر منصة الألعاب السحابية Stadia المملوكة لشركة قوقل بشكل ما. تشير الشائعات إلى أن قوقل ستقدم تقنية Stadia المتدفقة لشركات أخرى ، بما في ذلك Peloton ، تحت اسم Google Stream. إذا ثبت أن هذا صحيح ، فقد نرى إعلانًا عن تغيير العلامة التجارية في I / O.