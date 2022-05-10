ينتقد موظفو آبل سياسة العمل من المنزل في خطاب مفتوح

عبّر موظفو آبل عن أفكارهم بشأن قيود الشركة المشددة على إعداد العمل من المنزل.

أرسل مجموعة من الموظفين خطابًا إلى أعضاء الشركة التنفيذيين للتعبير عن عدم رضاهم عن قواعد العمل الجديدة المقيدة بالمكتب ، والتي تمنعهم من العمل عن بُعد لأكثر من يومين كل أسبوع.

قبل العودة المتوقعة لعملاق التكنولوجيا إلى العمل المكتبي في وقت لاحق من هذا الشهر ، تطالب مجموعة من موظفي آبل بمزيد من المرونة من الشركة.

في رسالة مفتوحة ، تدعي المنظمة ، التي تحمل اسم Apple Together ، أن خطة الشركة للعديد من الموظفين ليكونوا في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع لا تقدم أي مرونة تقريبًا على الإطلاق وقد تكون ضارة بالتزام الشركة بالتنوع.

دليل العمل من آبل

قالت شركة آبل في مارس إن موظفي الشركة سيعودون إلى المكتب وأنه سيُطلب منهم التواجد على الأقل يومين في الأسبوع بحلول الثاني من مايو. اعتبارًا من 23 مايو ، ستنتقل الشركة إلى نموذج تجريبي للعمل الهجين ، مع أيام عمل إلزامية أيام الاثنين والثلاثاء والخميس بالإضافة إلى ساعات العمل العادية.

كما ذكر موقع Engadget ، قال الرئيس التنفيذي لشركة آبل ، تيم كوك ، إن فوائد التعاون الشخصي لا يمكن الاستغناء عنها ، وناقش فريق قيادة الشركة قيمة الصدفة التي تأتي من التعثر في الزملاء أثناء العمل أثناء تبادل البريد الإلكتروني.

ومع ذلك ، يبدو أن موظفي آبل لا يتفقون مع السياسات الجديدة المعمول بها ، قائلين إنهم لا يروجون لأي شكل من أشكال المرونة بالنسبة لهم.

تنص الرسالة على ما يلي: “نحن لا نطلب إجبار الجميع على العمل من المنزل. نحن نطلب أن نقرر بأنفسنا ، جنبًا إلى جنب مع فرقنا ومديرنا المباشر ، ما هو نوع الترتيب الأفضل لكل واحد منا ، سواء كان ذلك في مكتب أو عمل من المنزل أو نهج هجين “.

مشاعر موظفي آبل

صرح موظفو آبل أن العمل من المنزل أصبح أسهل خلال العامين الماضيين بسبب Slack. ومع ذلك ، أعرب الموظفون أيضًا عن إحباطهم من سياسة الشركة في Slack ، والتي تعيق الاتصال المباشر بين الموظفين.

جعل العمل عن بعد من السهل الاتصال بالزملاء في المكاتب البعيدة ومن مختلف البلدان. على سبيل المثال ، يمكن لعضو فريق أمريكي أن يجتمع مع زميل من المملكة المتحدة في الصباح وزميل ياباني في فترة ما بعد الظهر. وقد أتاح ذلك مستويات جديدة من التعاون الدولي ، مما سمح للموظفين من المناطق “البعيدة” بالمشاركة بقدر مشاركة زملائهم من مكاتبنا الرئيسية ، ولم يعد يشعروا بأنهم مشاركين من الدرجة الثانية في الاجتماعات.

في الإعلان الصادر عن تيم كوك ، سلط الضوء على أن هؤلاء الموظفين الذين يرغبون في تمديد وقت العمل من المنزل ستتم الموافقة عليهم على أساس كل حالة على حدة. ومع ذلك ، لم تسمح العديد من الإدارات باستثناء واحد في العام الماضي ، على الرغم من حقيقة أنه تمت الموافقة على العديد من الموظفين للعمل عن بعد في السنوات التي سبقت الوباء.

تنص الرسالة على أن “نموذج العمل الهجين ليس زيادة في المرونة ، وغالبًا ما يكون خطوة إلى الوراء في المرونة للعديد من فرقنا.”

صرح موظفو آبل أن الشركة ستجد دائمًا من شبه المؤكد دائمًا أشخاصًا يرغبون في العمل لديهم. ومع ذلك ، فإنه سيغير طبيعة القوى العاملة لدينا.