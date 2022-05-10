هل يستحق الاشتراك المميز في تيليجرام السعر المطلوب؟

تيليجرام هو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر أمانًا الموجودة حاليًا في السوق ، إلى جانب تطبيقات مماثلة مثل Signal و Viber. على الرغم من أن التطبيق مجاني للاستخدام ، مما يجعله أفضل ، فإن مؤسس التطبيق ، بافيل دوروف ، لا يكسب الكثير منه.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن The Verge ، تختبر تيليجرام حاليًا ميزة تتيح للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا استخدام محتوى جديد يمكنهم فتحه حصريًا ، وفقًا لإعلان تيليجرام.

أصدر التطبيق سابقًا “رسائل برعاية” أو إعلانات داخل التطبيق لتوليد الدخل ، حسب XDA.

تفاصيل تيليجرام بريميوم

وفقًا لإعلان تيليجرام ، سيقدم التطبيق قريبًا ميزة تسمى تيليجرام بريميوم “Telegram Premium” في الإصدار 8.7.2. تتيح هذه الميزة الجديدة ، التي تأتي بسعر ، للمستخدمين الذين يدفعون رسومًا استخدام مجموعة جديدة من الملصقات ورموز تعبيرية للتفاعل فقط يمكنهم فتحها.

على الرغم من أن الميزة ليست متاحة لعامة الناس ، يمكن للمستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى تصميمات TestFlight للتطبيق وخادم الاختبار الخاص به الحصول على لمحة عنها. يمكن للمستخدمين إرسال ردود فعل القلب المتفجر والأشباح الطائرة لبعضهم البعض ، من بين أشياء أخرى ، بطة صفراء حزينة بشكل لا يطاق.

تقتصر رؤية الميزة قيد التشغيل أيضًا على المستخدمين الذين يدفعون فقط ، مما يعني أن المستخدمين العاديين لن يتمكنوا من رؤية الرموز التعبيرية الجديدة ما لم يدفعوا أيضًا مقابل تيليجرام بريميوم. سيحصل العملاء المنتظمون الذين يحصلون على رموز تعبيرية حصرية وردود الفعل على تيليجرام على مطالبة بدعوتهم للتسجيل لمشاهدة المحتوى المحظور.

لم تعلن تيليجرام بعد عن سعر محدد للميزة الجديدة ، لكنها متاحة حاليًا لمختبري الإصدارات التجريبية على أجهزة iOS في الوقت الحالي.

وفقًا لـ 9to5Google ، سيظهر مُنشئ صور رمزية خاص في إصدار macOS من تيليجرام ، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون جزءًا من تيليجرام بريميوم.

هل يستحق تيليجرام بريميوم الاشتراك؟

ذكر مؤسس التطبيق في عام 2020 أنه سيتم استخدام تيليجرام لتوليد إيرادات تأتي عام 2021 ، لذلك لن يضطر إلى البيع مثل WhatsApp أو الاختفاء مثل التطبيقات التي سبقتها.

لقد بدأت أولاً بـ “الرسائل الدعائية” أو الإعلانات ، حيث يتم عرض الإعلانات المكونة من 160 حرفًا في قنوات عامة كبيرة فردية مع أكثر من 1000 مشترك. يقال إن هذه الرسائل الدعائية تستند إلى موضوع القنوات العامة التي كانت موجودة فيها حصريًا.

ومع ذلك ، مع مجموعة العروض الحالية ، تبدو ميزات تيليجرام بريميوم غير كافية لأي شخص للدفع. على الرغم من أن ميزة إنشاء الصورة الرمزية أنيقة ، ويمكن أن يكون الشعور بالحصرية منها جذابًا للبعض ، يعتقد معظم الناس أن هذه الميزات أفضل حالًا للجمهور مجانًا من الدفع مقابل أي مبلغ.