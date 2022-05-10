كيف تختار أفضل تخزين سحابي لاحتياجاتك: Google Drive أو Microsoft OneDrive أو Dropbox؟

التخزين السحابي هي طريقة جديدة لتخزين الملفات عبر الإنترنت. يوفر لنا استخدام السحابة كل المتاعب والمخاوف عندما نقوم بتخزين جميع ملفاتنا القيمة على محرك أقراص ثابت أو قرص أو محرك أقراص فلاش معين ، ويتم فقدها أو ضياعها أو انتزاعها أو إتلافها.

التخزين في السحابة عبارة عن بيانات مخزنة على قرص فعلي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت للمستخدمين عبر برنامج من أي جهاز متصل بالإنترنت ، في أي وقت وفي أي مكان يرغب فيه المستخدم ، ومن هنا جاءت كلمة “سحابة”.

يمكن أن يؤدي الاحتفاظ بالمعلومات في السحابة إلى تبسيط حياتك بشكل كبير. إذا كان لديك هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت ، فيمكنك الوصول إلى الملفات وتنزيلها من أي جهاز متصل بالإنترنت. حتى إذا أخطأت في وضع هاتفك أو تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، فإن التخزين السحابي يوفر لك نسخة احتياطية عبر الإنترنت ، مما يضمن عدم فقد محتوياتك أبدًا.

جوجل درايف

جوجل درايف “Google Drive” عبارة عن خدمة تخزين قائمة على السحابة تدمج مجموعة شاملة من الأدوات المكتبية. الميزات المضمنة في هذه الخدمة هي جزء صغير من كل شيء ، بما في ذلك محرر النصووص وتطبيق جداول البيانات ومنشئ العروض التقديمية.

يمكن استخدام جوجل درايف على كل من الأجهزة المحمولة مثل Android و iOS وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب مثل Windows و macOS. كما أن لديها مساحة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت.

يمكنك الوصول إلى جوجل درايف إذا كان لديك بالفعل حساب Google.

لاستخدام الخدمة ، انتقل إلى drive.google.com وقم بتمكينه. يحصل أصحاب حسابات قوقل على 15 جيجا بايت من التخزين السحابي المجاني ، ويمكنهم استخدام هذا لتحميل الصور ومقاطع الفيديو والعروض التقديمية والمستندات والعديد من الملفات القابلة للتنزيل.

إذا كنت شخصًا يفضل التطبيقات العديدة التي يأتي بها قوقل درايف وتختار سعة تخزين أعلى ، فيمكنك الترقية إلى خطة تخزين أكبر في أي وقت. تبدأ الخطط المدفوعة في Google One بسعر 1.99 دولارًا شهريًا مقابل 100 جيجابايت. من هناك ، يمكنك إضافة ما يصل إلى 30 تيرابايت من التخزين مقابل 299.99 دولارًا في الشهر.

دروبوكس

خيار التخزين السحابي المثير للإعجاب والذي يحظى بشعبية كبيرة هو دروبوكس”Dropbox”. إنها الشركة الرائدة في مجال مشاركة الملفات ، ولديها عدد من الميزات التي تجعل من السهل مشاركة الملفات الضخمة مع الآخرين ، بغض النظر عما إذا كانوا يستخدمون دروبوكس.

نظرًا لبساطته ، يعد دروبوكس بديلاً ممتازًا للتخزين السحابي الشخصي. يتم أيضًا تسعير الخطط بشكل معقول ، وواجهة المستخدم جذابة بصريًا. كما أنه يتصل بشكل جيد بمجموعة واسعة من خدمات الجهات الخارجية.

ميزة أخرى جديرة بالملاحظة مع دروبوكس هي أمانها المثير للإعجاب: يتم تشفير جميع الملفات، بينما لا يتوفر تشفير من طرف إلى طرف. ومع ذلك ، يمكن أيضًا استخدام المصادقة ذات العاملين لحماية الحسابات عبر الإنترنت (2FA).

وفقًا لـ Tom’s Guide ، تتوفر الطبقة المجانية لـ دروبوكس على جميع أنظمة التشغيل الرئيسية. يحتوي دروبوكس على موقع ويب وتطبيقات سطح مكتب وتطبيقات جوال لأنظمة Windows و Mac و Linux و iOS و Android.

يقدم خطة مجانية مع مساحة تخزين 2 جيجابايت ، بالإضافة إلى خيارين شخصيين آخرين بسعة إضافية. خطة Plus ، التي تكلف 9.99 دولارًا شهريًا للتخزين 2 تيرابايت وتسمح لك بإرسال ملفات يصل حجمها إلى 2 جيجا بايت لكل عملية نقل ، هي الأغلى.

مايكروسوفت ون درايف

OneDrive من Microsoft هي خدمة تخزين سحابي سهلة الاستخدام للمستخدمين الذين يتعاملون مع الملفات الكبيرة.

في معظم الحالات ، إذا كنت تستخدم Windows 8 أو 10 ، فيجب تثبيت OneDrive مسبقًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. في مستكشف الملفات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك ، يجب أن تكون قادرًا على تحديد موقعه بجوار جميع الملفات الأخرى على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يرسل لك OneDrive تنبيهات عند تغيير أي شيء ، ويسمح لك بإنشاء كلمات مرور للارتباطات المشتركة لمزيد من الحماية ، ويسمح لك بإتاحة ملف حتى عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت.

يتيح لك برنامج OneDrive أيضًا مسح المستندات ضوئيًا باستخدام كاميرا هاتفك وتوقيعها ثم نقلها إلى OneDrive.

علاوة على ذلك ، يقوم OneDrive بنسخ المحتوى احتياطيًا تلقائيًا ، مما يضمن أن محتوياتك آمنة حتى في حالة فقد جهازك أو تدميره. أيضًا ، حسب تقارير CNET ، تضيف ميزة تسمى “Personal Vault” مستوى آخر من الأمان إلى ملفاتك من خلال مطالبتك بإظهار دليل على هويتك.

يوفر التخزين السحابي هذا طبقة تخزين سحابية مجانية تبلغ 5 جيجابايت يمكن ترقيتها إلى ثلاث خطط متميزة ، بما في ذلك اشتراك مستقل بقيمة 2 دولار شهريًا مقابل 100 جيجابايت.