كل ما تريد معرفته عن نظام دروبال لادارة المحتوى

دروبال هو من أقوى أنظمة إدارة المحتوى مفتوحة المصدر في يومنا هذا، حيث تستخدم أكبر مواقع الويب وأكثرها زيارة من العملاء دروبال لتشغيل مواقعها على الويب، فإذا كنت تريد إنشاء موقع على الويب، أو متجر إلكتروني عبر الإنترنت بشكل مجاني دون أي تكلفة تذكر فإن طريقك الأفضل لذلك هو دروبال الذي يعد إحدى منصات إدارة المحتوى المجانية مفتوحة المصدر.

ما هو نظام إدارة المحتوى (CMS)؟

نظام إدارة المحتوى هو أداة برمجية تتيح للمستخدمين إضافة محتوى، أو نشره، أو تعديله، أو إزالته من موقع ويب باستخدام متصفح الويب على الكمبيوتر، أو الهاتف الذكي، أو الجهاز اللوحي دون الحاجة إلى معرفة تقنية متخصصة. عادةً ما تتم كتابة أنظمة إدارة المحتوى CMS بلغة برمجية نصية، وتعمل البرامج النصية الخاصة به على جهاز الكمبيوتر في مكان تثبيت قاعدة بيانات وخادم ويب، وعادة ما يتم تخزين المحتوى، والإعدادات الخاصة في موقع الويب ضمن قاعدة البيانات، حيث تجمع البرامج النصية المعلومات من قاعدة البيانات والأصول (ملفات جافا سكربت، وملفات CSS، وملفات الصور، وما إلى ذلك من الأصول التي تعد جزءًا من نظام إدارة المحتوى) لبناء صفحات الموقع.

بلغة أبسط، يعد نظام إدارة المحتوى أداة تساعدك على إنشاء موقع ويب دون الحاجة إلى كتابة كل التعليمات البرمجية من البداية، حتى أنك لن تحتاج للبرمجة على الإطلاق، حيث يتعامل نظام إدارة المحتوى مع كل عناصر الواجهة الخلفية الأساسية وبهذا ستتمكن من التركيز على الأجزاء الظاهرية في موقع الويب الخاص بك.

ما هو دروبال؟

دروبال هو برنامج إدارة محتوى مجاني ومفتوح المصدر (CMS) تم طرحه بموجب رخصة جنو العمومية، حيث يمكن تنزيله مجاناً، ويمكن لأي شخص في العالم تعديل النظام الأساسي، وتوسيعه، يضمن هذا التحرر التخلص من تحكم الأنظمة الاحتكارية، وبهذا يستطيع المستخدمون في جميع أنحاء العالم مراقبة كود المصدر لدروبال.

يتألق دروبال باعتباره أحد أفضل أنظمة إدارة المحتوى المجانية ومفتوحة المصدر لأنه يوفر واجهة مستخدم تتيح لك إنشاء المحتوى ونشره بسهولة، تستوعب منصة دروبال أنواع مختلفة من المحتوى بما في ذلك محتوى النصوص، والوسائط، حيث يقوم باسترداد هذا المحتوى، وتصفيته، وتقديمه ديناميكياً بأدوات قوية، وسهلة الاستخدام، يمتلك دروبال أيضاً أدوات إنشاء محتوى سهلة الاستخدام، وأدوات تحرير قوية، كما أنه يتحكم في الوصول إلى المحتوى والمميزات من خلال تحديد مسؤوليات المستخدمين عبر نظام أذونات متطور.

دروبال هو أيضًا منصة قوية لتطوير مواقع الويب، فهو يلتزم بأنماط البرمجة الحديثة الموجهة للكائنات، مع اتباع أفضل ممارسات PHP ومعايير HTML5، كما أنه يشتمل على تقنيات الويب الرائعة الأخرى بما في لك CKEditor و Symfony2 و Twig و jQuery و Backbone.js و Guzzle. كما يتم توسيع الوظائف والحصول على تحكم كامل في التصميم من خلال مجموعة متنوعة قوية من الوظائف الإضافية التي تأتي على شكل وحدات، وموضوعات.

بالإضافة إلى كون دروبال أداة رائعة لبناء مواقع الويب، فإن إحدى نقاط القوة الرئيسية لها هي أنها واحدة من أكبر المجتمعات مفتوحة المصدر، والتي تقوم بإنشاء البرامج، وكتابة الوثائق، وتقديم الدعم، وإدارة الأحداث في جميع أنحاء العالم، لكي تستفيد من القوة الحقيقية لدروبال والبرمجيات مفتوحة المصدر فإن المجتمع هو أفضل أداة كي تتواصل مع المحترفين وتتعلم بسرعة.

حقائق ممتعة حول دروبال

تم إنشاء دروبال بواسطة Dries Buytaert في عام 2001.

تأتي كلمة دروبال من كلمة “دروبيل” التي تعني قطرة بالهولندية.

يُستخدم مجتمع دروبال في الأصل للمناقشات الجامعية، ولكن يوجد الآن آلاف المنظمات التي تستخدم دروبال بما في ذلك الشركات، والمؤسسات غير الربحية، والحكومات، والجامعات لتعزيز وجودها على شبكة الإنترنت.

اعتباراً من يناير 2018، وصل عدد مستخدمي دروبال إلى أكثر من 1.3 مليون مستخدم بما في ذلك المطورين، والمصممين، وكتّاب المحتوى، والجهات الراعية، وما إلى ذلك.

وفقًا للإحصائيات، هناك أكثر من 100 ألف عضو يساهمون بنشاط في دروبال، وينتج عن هذا عشرات الآلاف من الوحدات المجانية التي تسمح بإضفاء المزيد من التخصيص على وظائف دروبال، وآلاف السمات المجانية التي تساعد في تخصيص مظهر دروبال، وأكثر من ألف توزيعة تتيح للمستخدمين إعداد مواقع دروبال الإلكترونية بسهولة، وكفاءة.

دروبال هو نظام إدارة المحتوى الأكثر شعبية بين مؤسسات التعليم العالي.

من يستخدم دروبال؟

يدير نظام إدارة المحتوى دروبال مجموعة واسعة من التجارب الرقمية، حيث تستخدم أكبر الشركات العالمية في العالم دروبال لمواقع الويب الموجهة للمستهلكين ومواقع الأعمال التجارية الخاصة بهم ومن الأمثلة عن هذه الشركات نذكر بوما، وبي بي سي، وهوندا، وجنرال إلكتريك، وتويتر، وتسلا، وما إلى ذلك. يتم استخدام دروبال أيضاً لتشغيل المواقع الإلكترونية لأشهر الفنانين، والمنظمات الترفيهية في العالم مثل ان بي سي، ومتجر بي بي سي، وموقع البيتلز الرسمي، وما إلى ذلك.

نظراً لقوة منصة دروبال فليس من المستغرب أن تختار العديد من المؤسسات التعليمية دروبال كنظام لإدارة المحتوى الخاص بها، ومن المؤسسات التعليمية نذكر، جامعة شيكاغو، والجامعة الأمريكية في القاهرة، وجامعة سيدني، والكثير منها أيضًا.

الأمثلة على من يستخدمون دروبال كثيرة للغاية ويصعب ذكرها جميعها، ولكن يمكن القول أنّ دروبال منصة إنشاء مواقع ويب مفتوحة المصدر يمكن استخدامها لأي غرض كان.

لماذا دروبال؟

مع أكثر من مليون مستخدم من كافة أنحاء العالم، دروبال هو عبارة عن نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المحتوى، يمكن للمؤسسات الصغيرة، والكبيرة استخدامه بحرية دون خوف من إيقافه بأي لحظة، لأن كود المصدر متاح للجميع. دروبال هو نظم حديث لإدارة المحتوى تفضله العديد من الشركات في العالم لأنه يقدم لهم تجارب تفاعلية مولدة للعملاء.

يمكنك تخصيص دروبال لمواقع الويب البسيطة، أو تطبيقات الويب المعقدة، يتضمن دروبال الآلاف من الوحدات، والثيمات المجانية التي تساعدك على جذب جمهور الويب الذي تحتاجه لإيصال رسالتك، وزيادة الوعي بعلامتك التجارية، وبناء مجتمعك.

من السهل الوصول إلى دروبال كما أنه متعدد اللغات، حيث إن أحدث وأقوى إصدار من دروبال يمكنك الوصول إليه واستخدامه في أي وقت، ومن خلال إمكانية الوصول غير المحدودة، وإمكانيات اللغات المتعددة المضمنة في دروبال ستتمكن من الوصول إلى الجمهور الذي تستهدفه لإيصال رسالتك.

يجب عليك اختيار دروبال لأنه يمتلك مجموعة من أدوات سطح المكتب التي تتيح لك إنشاء تطبيق ويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واختيار مزود خدمة الاستضافة الذي يلبي احتياجاتك، كما يمكنك التأكد من أن أي موقع ويب أو تطبيق دروبال تنشئه سيعمل على العديد من أنظمة الأساسية، ويمكن نقله بسهولة.

هناك فريق أمني متخصص في دروبال يضمن أن جميع التعليمات البرمجية آمنة، حيث تتم مراجعة التعليمات البرمجية وتحسينها بشكل يومي من قبل المطورين المساهمين، كما يتم نشر تحديثات الأمان بانتظام لضمان السلامة والأمن.

هل يمكن إنشاء متجر إلكتروني عبر دروبال؟

بالطبع نعم يمكن لدروبال أن يُنشئ لك متجرًا إلكترونيًا عبر الإنترنت وذلك من خلال توزيعة دروبال كوميرس القادرة على بناء مواقع التجارة الإلكترونية، حيث تعتمد هذه الوحدة على بنية دروبال الحالية، وتضيف إطار عمل التجارة الإلكترونية الأصلي ليتم استخدامه من قبل بناة المواقع.

كيفية بناء موقع إلكتروني عبر أنظمة إدارة المحتوى

هل تريد إنشاء موقع الويب الخاص بك باستخدام نظام إدارة المحتوى؟ إذا كان الأمر كذلك فإن العملية العامة تبدو كالتالي:

شراء استضافة المواقع، واسم المجال (الدومين).

تثبيت نظام إدارة المحتوى (دروبال) الذي تختاره على خادم الويب الخاص بك.

إعداد نظام إدارة المحتوى (التحكم في مظهر موقعك، ووظائفه).

البدء في كتابة المحتوى باستخدام واجهة نظام إدارة المحتوى.

في الواقع عملية بناء موقع إلكتروني باستخدام أنظمة إدارة المحتوى تعد عملية بسيطة ومدهشة في وقتٍ واحدٍ، حيث تساعدك مواقع الاستضافة على تثبيت نظام إدارة المحتوى مثل دروبال وبالتالي ستتمكن بالقفز مباشرةً إلى إعداد موقعك دون الحاجة لخبرة برمجية.

الكاتب: فراس أشرم

المصادر: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



