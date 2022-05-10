حسوب تطلق برنامج زيتون لخدمة العملاء

أعلنت شركة حسوب، إطلاق برنامج زيتون لخدمة العملاء، الذي يقدم خدمة دعم فني متكاملة، مستهدفاً أصحاب المشاريع الناشئة والمتاجر الإلكترونية والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، وذلك عبر تمكينهم من إدارة محادثات العملاء وتوفير صناديق بريد مشتركة وإنشاء قاعدة معرفة لمنتجاتهم، بالإضافة إلى واجهة برمجية متقدمة وواجهة استخدام سريعة وسهلة الاستخدام.

يتميز زيتون بتقديمه تجربة تواصل استثنائية وشخصية للعملاء عبر محادثات مباشرة مع ممثلي فريق الدعم. ويوفر البرنامج إمكانية إنشاء قاعدة معرفة للمنتجات أو الخدمات، تتيح لأصحاب المشاريع أن يعرّفوا عن منتجاتهم بسهولة عبر الإنترنت، والإجابة عن أهم أسئلة المستخدمين وأكثرها شيوعًا دون اضطرارهم للتواصل مع فرق الدعم.

يأتي زيتون مع واجهة برمجية متطورة تمكّن الشركات من استخدامها للتكامل مع منتجاتهم، ويقدم البرنامج مجموعة من الخصائص المتقدمة تمكّن فريق العمل من إدارة محادثات العملاء بفعالية، مع توفير نظام صلاحيات متطور، إضافة إلى الحصول على رؤى وإحصاءات دقيقة عن سير العمل.

ويطرح زيتون خطط تسعير مميزة واقتصادية لأصحاب الشركات، غير محددة بعدد العملاء أو الموظفين مهما كان حجم الشركة، وهو ما يُعدّ ميزة مهمة في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطوراً اقتصادياً ملحوظاً.

وقد جاء هذا الإطلاق بعد أن أعلنت حسوب في وقت سابق، عن نيتهم إطلاق زيتون للعلن بعد استخدامه على مشاريع حسوب المختلفة لأكثر من سنة؛ خمسات ومستقل وبعيد وأنا، وبعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات منذ البدء بتطويره.

يُعدّ زيتون أول برنامج عربي يقدم خدمة دعم فني متطورة، مستجيباً لمتطلبات السوق الرقمي المتصاعدة تجعل مهام الدعم الفني للعملاء أكثر سهولة وكفاءة.





