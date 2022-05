تعمل شركة Electronic Arts على تطوير لعبة Lord of the Rings للهواتف المحمولة مجانًا

تعمل Electronic Arts (EA) على لعبة محمولة مجانية (F2P) تعتمد على Middle Earth.

وفقًا لإعلان EA الأخير ، فإنها تقوم بتطوير The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth ، وهي لعبة F2P جديدة للهواتف المحمولة.

هذه اللعبة هي أول لعبة LOTR من EA منذ عام 2006.

وفقًا لإعلان EA ، فإن The Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth هي لعبة F2P جديدة للهاتف المحمول تم تطويرها بالاشتراك مع Middle-Earth Enterprises ، قسم من شركة Saul Zaentz ، وشركة EA’s Capital Games ، مطور Star Wars: Galaxy of أبطال.

يقال إن اللعبة تجلب “الخيال والمغامرة” من LOTR إلى المشجعين الجدد والحاليين في تجربة إستراتيجية وتنافسية اجتماعية.

وستكون أيضًا أول لعبة محمولة تم تطويرها بواسطة EA “مستوحاة من أحداث القصة والمواقع والشخصيات والتقاليد من LOTR و The Hobbit.”

قالت EA أن اللعبة ستتميز “بسرد القصص الغامرة” ، والقتال القائم على الأدوار ، وأنظمة التجميع العميقة ، وقائمة واسعة من الشخصيات من جميع أنحاء الكون الشاسع لـ The Lord of The Rings and The Hobbit. كما سيسمح للاعبين بالقتال من خلال القصص الشهيرة من عالم جي آر آر تولكين ومحاربة الشرور العظيمة في ميدل إيرث.

ستتطلب اللعبة اتصالاً مستمراً بالإنترنت وستتضمن عمليات شراء داخل اللعبة ، تُعرف باسم المعاملات الدقيقة ، بمجرد إصدارها.

أضافت EA أيضًا في إعلانها أن اللعبة تتضمن عناصر عشوائية. على الرغم من أنها لم توضح الآلية التي ستستخدمها اللعبة ، فمن المحتمل أن تتضمن اللعبة مجموعة أخرى من آليات gacha المشابهة لتلك الموجودة في سلسلة EA Star Wars: Battlefront وألعاب أخرى مثل Hearthstone و Raid: Shadow Legends و FIFA 22.

على هذا النحو ، من الممكن أن تعتقد أن اللعبة تبدو مشابهة لـ Star Wars: Galaxy of Heroes (حتى العنوان مشابه). ولكن بدلاً من Jedi و bounty hunters و Sith Lords من المجرة البعيدة ، ستضم شخصيات من Middle-Earth ، مثل Gondorians و Hobbits و Orcs.

تاريخ EA مع ألعاب LOTR

قامت EA في السابق بتطوير أكثر من عدد قليل من الألعاب على أساس LOTR. تتضمن هذه الألعاب سلسلة The Battle of Middle Earth ، وهي ألعاب إستراتيجية في الوقت الفعلي ، و The Lord of The Rings: The Two Towers و The Return of the King ، وهي ألعاب فيديو من نوع hack-and-slash ، و Battlefront-esque.

لاقت الألعاب ، باستثناء Conquest، كما ذكر موقع IGN ، استحسان النقاد وتذكرها باعتزاز من قبل اللاعبين في ذلك الوقت ، وفقًا لـ Kotaku.