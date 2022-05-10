تتطلع آبل إلى التركيز على الإعلان ، والبث المباشر بخطة إعادة هيكلة جديدة

وفقًا للمصدر ، بصرف النظر عن الربح من بيع الأجهزة ، أصبحت الاشتراكات عنصرًا مهمًا في أعمال آبل.

إعادة هيكلة أعمال خدمة آبل

يقال إن إيدي كوي “Eddy Cue” ، نائب الرئيس الأول المسؤول عن الخدمات في آبل ، يحاول إعادة هيكلة أعمال “الخدمات” المربحة للشركة للتركيز أكثر على البث والإعلان ، حسبما أفاد المصدر.

تم تحديث أدوار العديد من كبار المديرين التنفيذيين في هذا القطاع بواسطة إيدي كوي.

نقلاً عن المصدر ، أشار التقرير إلى أنه كجزء من إعادة الهيكلة ، لن يتعامل بيتر ستيرن ، نائب رئيس الخدمات في آبل ، مع الإعلان ، وسيركز بدلاً من ذلك على مقاطع الفيديو و iCloud وقطاعات الخدمات الأخرى.

على الجانب الآخر ، يُقال إن نائب رئيس الإعلان ، تود تيريسي ، يتولى المزيد من المسؤولية ، وكان يقدم تقاريره مباشرة إلى إيدي كوي منذ بداية عام 2022.

من الواضح أن شركة آبل قد حددت البث والإعلان على أنهما احتمالان لنمو الإيرادات ، حيث ادعى أحد الأفراد المطلعين على الأمر أن نشاط إعلانات آبل أصبح الآن “كبيرًا بما يكفي للعيش بمفرده”.

لماذا قامت شركة آبل بهذه الخطوة؟

حققت خدمات آبل أرباحًا وأرقامًا رائعة للمشتركين ، مما دفع هذه التحركات.

وفقًا لـ 9to5Mac ، ارتفعت إعلانات البحث في App Store ، المصدر الوحيد للإعلان لشركة آبل ، بنسبة 238٪ لتصل إلى 3.7 مليار دولار في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 5.5 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام.

وفقًا للاستطلاع ، دفعت التغييرات التي طرأت على معايير الخصوصية لشركة آبل ، مثل شفافية تتبع التطبيقات ، المزيد من المطورين إلى الاستثمار في إعلانات البحث في متجر التطبيقات.

آبل و العروض الرياضية

ذكر موقع Apple Insider أن iPhone يعمل أيضًا على زيادة عروضه الرياضية كجزء من إستراتيجية البث. أضاف عملاق التكنولوجيا “Friday Night Baseball” إلى خدمة البث ويحاول الفوز بحقوق “NFL Sunday Ticket”.

وتسعى آبل أيضًا للحصول على حقوق بث ألعاب NBA على نظامها الأساسي Apple TV +.

وفي الوقت نفسه ، أشار موقع Mac Rumors إلى أن المحتوى الرياضي سيجذب نسبة مشاهدة جديدة لـ Apple TV + ، والتي تعمل آبل على بنائها منذ إطلاقها عام 2019.

لا يزال لدى آبل قدر محدود من المحتوى الأصلي مقارنة بخدمات البث الأخرى ، ولا يمكنها جذب نفس أرقام المشتركين مثل Hulu و Netflix و Disney +.

تم تضمين Apple TV + و iCloud و Apple Fitness + و Apple News + و Apple Music و App Store و Apple Care + و Apple Arcade و Apple Pay والمزيد في فئة الخدمات التي نمت بسرعة على مدار السنوات العديدة الماضية.

حققت آبل ربحًا ثابتًا من الخدمات على مر السنين. حقق القطاع 19.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022 ، بزيادة سنوية من 17 مليار دولار.

بشكل منفصل ، أفيد أن آبل تعمل أيضًا على خدمات جديدة ، مثل خدمة مصرفية محتملة “اشتر الآن ، وادفع لاحقًا” وخدمة التوصيل على غرار Instacart مع التركيز على التغذية.