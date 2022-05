إنستغرام سيبدأ اختبار مشاركة NFT هذا الأسبوع ، وسيبدأ مع فيسبوك قريبًا

قال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام ، إن إنستغرام المملوك لميتا ، بدأ في اختبار المقتنيات الرقمية أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) هذا الأسبوع ، حيث يشهد سوق NFT العالمي تباطؤًا

أكد زوكربيرج أن الشبكة الاجتماعية تختبر NFTs على إنستغرام ، مع توفر “وظائف مماثلة” قريبًا على فيسبوك.

وقال:

في مقطع فيديو ، قال آدم موسيري ، رئيس إنستغرام ، إن مجموعة صغيرة من المستخدمين الأمريكيين ستعرض NFT في صفحاتهم وقصصهم وفي رسائلهم.

سيؤدي النقر فوق العلامة المسماة “المقتنيات الرقمية إلى عرض تفاصيل مثل اسم المنشئ ومالك NFT.

قال موسيري: “بدأنا هذا الأسبوع في اختبار المقتنيات الرقمية مع حفنة من المبدعين والمُجمعين الأمريكيين الذين سيكونون قادرين على مشاركة NFTs على إنستغرام. لن تكون هناك رسوم مرتبطة بنشر أو مشاركة مقتنيات رقمية على إنستغرام”.

