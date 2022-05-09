كيفية تأجيل الإشعارات على سامسونج Galaxy F23 5G

تعد الإشعارات جانبًا مهمًا من جوانب هاتفك الذكي – لتجعلك على دراية بجميع الأحداث الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار العاجلة وغير ذلك الكثير. لكن في بعض الأحيان ، قد تتركك هذه الإشعارات المستمرة منزعجًا ، خاصةً عندما تكون في خضم عمل مهم. ولكن في سامسونج Galaxy F23 5G ، يوجد حل يمكنك تأجيل هذا التدفق من الإشعارات.

نعم ، يمكنك تأجيل الإشعارات على هاتف Android الخاص بك وذلك أيضًا دون إبقاء هاتفك الذكي على “DND” – وضع عدم الإزعاج. في الواقع ، يمكنك تأجيل الإشعارات تمامًا مثل المنبه الصباحي اليومي! لقد قدمنا ​​أدناه دليلًا تفصيليًا حول كيفية عمل غفوة للاشعارات على Galaxy F23 5G والأهم من ذلك أنه ينطبق أيضًا على بعض أجهزة سامسونج الأخرى أيضًا. مثل الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام الأندرويد ، يأتي Galaxy F23 5G ، وهو هاتف ذكي اقتصادي للاستخدام اليومي ، مع مجموعة واسعة من الحيل للحفاظ على توازن استخدام هاتفك الذكي. تأجيل الإخطارات هي إحدى تلك الحيل. تعرف على كيفية التحكم والحصول على الإشعارات وفقًا للوقت المحدد!

كيفية تأجيل الإشعارات على Galaxy F23 5G

الخطوة 1:

أولاً ، افتح تطبيق الإعدادات على Galaxy F23 5G أو أي جهاز أندرويد آخر.

الخطوة 2:

ثم حدد خيار التنبيهات.

الخطوه 3:

الآن ، اضغط على الإعدادات المتقدمة بالقرب من الجزء السفلي.

الخطوة الرابعة:

هنا ، تحتاج إلى تبديل شريط التبديل على زر إظهار الغفوة.

الخطوة الخامسة:

بعد ذلك ، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة للوصول إلى الإشعارات.

الخطوة السادسة:

اختر الإشعار الذي تريد تأجيله وقم ببساطة بتوسيعه باستخدام السهم لأسفل.

الخطوة السابعة:

الآن اضغط على زر غفوة. يشار إلى ذلك من خلال رمز الجرس الصغير الموجود في الجزء السفلي الأيمن من الإشعار.

الخطوة 8:

سيطلب منك هذا تحديد المدة التي تريدها في غفوة الإشعار. يمكن أن يكون لساعات أو أسابيع.

الخطوة 9:

بمجرد الانتهاء ، انقر فوق حفظ. وقد تم ذلك! الآن ستتعامل مع الإخطارات وفقًا لجدولك الزمني!