تسريب مواصفات جهاز أبل iPhone 14 Pro

ما زلنا على بعد خمسة أشهر تقريبًا من الإطلاق الرسمي لسلسلة iPhone 14 ، لكن سلسلة الهواتف الذكية المتميزة التالية من أبل هي واحدة من أكثر الهواتف التي يتم الحديث عنها على الإنترنت، يبدو أن الإثارة بين عشاق أبل وعشاق التكنولوجيا تكتسب زخمًا. والتسريبات والشائعات حول iPhone 14 تقطع شوطًا طويلاً في تأجيج الإثارة!

على الرغم من حقيقة أنه لا يوجد شيء رسمي ، إلا أن هناك وفرة من المعلومات حول سلسلة iPhone 14 التي نعرفها بالفعل! كل ذلك بفضل المتسربين الذين يجلبون مجموعة واسعة من المعلومات من الشاشة والتصميم والكاميرا والذاكرة وحتى السعر! والآن ، يبدو أن لدينا تسريبًا آخر حول سعر iPhone 14 Pro بالإضافة إلى سعر iPhone 14 Max. حيث كشفت التقارير السابقة أن سلسلة iPhone 14 القادمة ستحتوي على iPhone 14 Max بدلاً من جهاز iPhone الصغير.

iPhone 14 Pro Specifications

• 6.06" Flexible OLED Screen,120Hz

• LTPO

• (2532×1170) Resolution & 460 PPI

• A16 Bionic (4nm TSMC)

• 6GB LPDDR5 RAM

• 128GB/256GB/512GB/1TB Storage

• 48MP(F/1.3)+12MP+12MP Rear

• Pill-shaped Notch

• Titanium Alloy Frame 6GB+128GB: $1099 🫧 — Sam (@Shadow_Leak) May 6, 2022

قام مسرب عبر توبتر بمشاركة قائمة مفصلة بمواصفات iPhone 14 Max ، مما يشير إلى أن أبل ستطلق iPhone 14 Max مع شاشة OLED مرنة مقاس 6.68 بوصة بدقة 2248X1284 ، و 458 PPI ، ومعدل تحديث 90 هرتز . أثناء تكرار الادعاءات السابقة حول الطرز غير الاحترافية لـ iPhone 14 ، يشير التسريب أيضًا إلى أن iPhone 14 Max سيتم تشغيله بواسطة A15 Bionic إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X بسعة 6 جيجابايت وخيارات تخزين 128/256 جيجابايت.

ذكر هذا أيضًا قسم الكاميرا في iPhone 14 Max الذي من المتوقع أن يحتوي على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة لكل من مستشعر 12 ميجابكسل. جهاز Face ID و Notch هما المواصفات الأخرى المتوقعة.

فيما يتعلق بسعر iPhone 14 Max ، تشير المواصفات المذكورة إلى أن سعر طراز التخزين سعة 128 جيجابايت من المرجح أن يكون 899 دولارًا أمريكيًا (حوالي 69182 دولارًا أمريكيًا).

تسريب مواصفات iPhone 14 Pro

في سلسلة تغريدات نفس الحساب ، يمكن العثور على عرض تفصيلي لمواصفات iPhone 14 Pro. وفقًا لـ tipster ، سيحتوي iPhone 14 Pro على شاشة OLED مرنة مقاس 6.06 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ، ودقة 25321170 ، و 460 بكسل لكل بوصة. بالنسبة إلى طراز Pro هذا ، سيكون هناك على الأرجح أربعة خيارات تخزين بما في ذلك 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت. كما ذكرنا في التقارير السابقة ، ستشكل الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميراتان بدقة 12 ميجابكسل وحدة الكاميرا الخلفية الثلاثية لجهاز iPhone 14 Pro. سيكون لهذا الشق على شكل حبة ويكون مصنوعًا من سبائك التيتانيوم.

وفقًا للتسريب ، سيكون سعر iPhone 14 Pro ، لطراز 6GB + 128GB ، 1099 دولارًا أمريكيًا (حوالي 84،573 دولارًا أمريكيًا).

ومع ذلك ، اعلم أن هذه المواصفات والأسعار لسلسلة iPhone 14 تستند فقط إلى أحدث تسرب ، والذي يجب أن يؤخذ بقليل من الملح حتى نسمع بعض المعلومات الرسمية من أبل نفسها.