بسبب نقص الشرائح: ستكون سيارات BMW بدون Android Auto أو CarPlay

لا يزال النقص العالمي في الشرائح يسبب مشاكل لشركات صناعة السيارات ، حيث يتم شحن بعض المركبات بدون كل ميزاتها المعلن عنها. من بين هذه العلامات التجارية BMW التي تطرح بعض سياراتها الجديدة بدون Apple CarPlay أو Android Auto.

حيث لوحظ أن كل طراز من طرازات BMW تقريبًا لديه دعم كامل لنظام Android Auto بدءًا من عام 2019 وينمو في عام 2020.

ترجع الميزة المفقودة إلى ندرة الشرائح المستمرة التي أثرت عمليا على كل الأعمال التجارية التي تستخدم الإلكترونيات. قالت BMW إنها غيرت الموردين وبدأت في استخدام شريحة لا تحتوي حتى الآن على برنامج مناسب لاستخدام Android Auto أو CarPlay من أجل توصيل السيارات إلى وجهاتهم في الوقت المحدد.

ما السبب وراء قرار BMW؟

يقال إن المشكلة ناتجة عن تبديل موردي شرائح BMW من أجل التغلب على النقص في أسرع وقت ممكن.

بعبارة أخرى ، أوضح Digital Trends أن تبديل الموردين قد منع الشركة من إيقاف الشحنات مؤقتًا أثناء انتظار وصول الشرائح.

من غير المتوقع أن تتراجع ندرة الشرائح في أي وقت قريب بسبب مشكلات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء وعوامل أخرى ، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة Intel الشهر الماضي إلى أن الأمر قد يستغرق عدة سنوات حتى تتعافى شركته.

أشار الموقع ايضا إلى أنه على الرغم من أن المشكلة مزعجة للعملاء ، إلا أنه لا ينبغي أن يكون الكثير من المتاعب إذا واصلت BMW التزامها بإصلاح المشكلة بحلول نهاية الشهر المقبل.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسليم سيارات BMW بخصائص مفقودة

ذكر موقع Engadget أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها BMW سيارات تفتقد إلى مكونات غير أساسية لتجنب تأخير الشحن. بسبب ندرة الشرائح العالمية ، أزالت شركة صناعة السيارات وظائف شاشات اللمس من عدة سيارات في الخريف الماضي.

إن BMW ليست صانع السيارات الوحيد الذي يستخدم هذا النهج. اختارت Tesla إرسال بعض السيارات بدون منافذ USB في الخريف الماضي ، في نفس الوقت الذي كانت فيه BMW تتعامل مع مشكلة شاشة اللمس. ثم زودت فورد بعد ذلك بعض سيارات إكسبلورر SUVs دون التحكم في درجة الحرارة في وقت سابق من هذا العام.