استعد لـ AirPods Pro 2 هذا الخريف

يمكننا أن نتوقع تحديثًا لونيًا لـ AirPods Max بالإضافة إلى الرمادي والفضي والأخضر والوردي والأزرق السماوي حيث تعمل آبل على الألوان الجديدة لسماعات الأذن.

من ناحية أخرى ، يشاع أنه يتميز بتصميم جديد وجودة صوت محسّنة وبعض إمكانيات تتبع اللياقة البدنية الممكنة ، ومن المقرر أن تطلق شركة التكنولوجيا العملاقة الجيل الثاني من AirPods Pro هذا الخريف. هذا وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج.

“انتظر AirPods Pro الجديدة في الخريف. النموذج الحالي موجود في السوق منذ خريف عام 2019 ، لذلك من المحتمل أن تكون البطاريات في ورطة لبعض المستخدمين الأوائل. توقع أيضًا عن تحديث AirPods Max بألوان جديدة (و ، نأمل أن يكون انخفاض السعر) ، “جورمان في نشرة Power On الإخبارية ، كما ذكر 9to5mac.

يجب أن يستعد معجبو أبل لأن Airpods Pro 2 الجديدة قادمة.

وفقًا للمصدر ، من المتوقع أن يتميز AirPods Pro 2 بتصميم جديد بالإضافة إلى دعم التشغيل بدون فقدان البيانات لأول مرة.

أشارت الشائعات أيضًا إلى وجود ميزة جديدة للإدارة الصحية وتتبع اللياقة البدنية تأتي مع الجيل الثاني.

اقترح جورمان في Power On أن AirPods Pro 2 ستأتي في وقت ما هذا الخريف.

وفقًا لبيانه ، فقد مرت ثلاث سنوات تقريبًا على إطلاق AirPods Pro الأصلي ، وبالتالي ، ربما تكون البطاريات بالفعل في مأزق لبعض المستخدمين الأوائل.

ألمح جورمان أيضًا إلى أن آبل تخطط لألوان جديدة لـ AirPods Max. وأضاف أنه “يأمل” أن يرى انخفاضًا في الأسعار أيضًا ، ومع ذلك ، فإن شركة آبل لا تلمح إلى خطط لأي انخفاض في الأسعار حتى الآن.

نأمل أن تقوم آبل بأكثر من مجرد تحديث خيارات الألوان عندما تقوم بتحديث AirPods Max هذا الخريف ، كما ذكر 9to5mac ، حيث تفتقر سماعات الرأس إلى دعم التشغيل بدون فقدان البيانات ، سواء عبر التشغيل اللاسلكي أو السلكي.

ماذا تتوقع من AirPods Pro 2 بناءً على الشائعات

إذا كانت الشائعات صحيحة ، فيمكننا أن نتوقع تصميمًا جديدًا ودعمًا صوتيًا بدون فقدان البيانات وترقيات أخرى من AirPods Pro 2 من آبل.

مع AirPods Pro 2 ، قد تمنح آبل عشاق الصوت شيئًا يثيرهم. ذكر CNET أنه وفقًا للمحلل Ming-Chi Kuo ، فإن إصدار الجيل التالي قد يدعم الصوت غير المفقود.

ذكر CNET إن ضغط الصوت بدون فقدان البيانات يحافظ على البيانات الأصلية من ملف المصدر الأصلي ، مما يؤدي إلى تحسين جودة الصوت بشكل عام.

مع AirPods Pro 2 ، قد يكون الوقت قد حان لتوديع السيقان البيضاء اللامعة التي تمتلكها AirPods منذ إطلاقها عام 2016.

وفقًا لـ بلومبرج ، من المحتمل أن يتمتع الجيل الثاني من AirPods Pro بمظهر أكثر سرية وخالية من الجذوع يشبه Beats Studio Buds.

تعد مستشعرات تتبع الحركة المحدثة والمخصصة لتتبع اللياقة ميزة إضافية في AirPods Pro 2 من آبل ، وفقًا لبلومبرج.

يبدو أيضًا أنه من المحتمل أن يتمتع AirPods Pro 2 بعمر بطارية محسّن يتطابق على الأقل ، إن لم يكن يتجاوز ، عمر بطارية AirPods 3.

إذا كانت الشائعات صحيحة ، فيمكننا توقع تصميم جديد بالإضافة إلى إمكانات تتبع اللياقة في AirPods Pro 2 الجديدة. قد تكون هذه أكبر ترقيات حتى الآن.