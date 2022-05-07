فيسبوك يقرر إغلاق خدمة البودكاست الخاصة به ، بالإضافة الى الخدمات الصوتية الأخرى

أغلق فيسبوك خدمة البودكاست الخاصة به بعد عام من إطلاقه. حيث قررت منصة فيسبوك بأنها ستوقف أيضًا ميزة المقاطع الصوتية القصيرة ومركز الصوت الخاص به في الأسابيع المقبلة. سيقوم فيسبوك أيضًا بدمج عروض Live Audio Rooms ، وهي نسخة من Clubhouse ، في تجربة فيسبوك لايف. تقول الشركة إن هذا التكامل سيسمح بتجربة أكثر انسيابية بحيث يكون لدى المستخدمين خيار البث المباشر بالصوت والفيديو أو الفيديو فقط أو الصوت فقط.

قال متحدث باسم Meta : “بعد عام من التعلم على التجارب الصوتية ، قررنا تبسيط مجموعتنا من أدوات الصوت على فيسبوك”. “نعمل على دمج غرف الصوتيات الحية في البث المباشر على فيسبوك وسنوقف منتجاتنا الصوتية الأخرى. نحن نعمل باستمرار على تقييم الميزات التي نقدمها حتى نتمكن من التركيز على التجارب الأكثر أهمية “.

تشير رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى منشئي البودكاست على فيسبوك إلى أن ملفات البودكاست الحالية ستظل متاحة وسيستمر نشر الحلقات الجديدة حتى 3 يونيو. بدءًا من اليوم ، لن يتمكن المستخدمون من ربط أو نشر أي ملفات بودكاست جديدة.

يشير تقرير حديث صادر عن بلومبرج إلى أن شركة Meta الأم لفيسبوك يُقال إنها تعطي الأولوية لمشاريع الفيديو القصير فوق المبادرات الأخرى ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى زيادة المنافسة من تطبيق الفيديو القصير TikTok الشهير. يظهر هذا الادعاء في رسالة البريد الإلكتروني التي أرسلها عملاق الوسائط الاجتماعية للمستخدمين حول إيقاف تشغيل البودكاست ، حيث يشجعهم على البدء في استخدام Reels.

جاء في الرسالة الإلكترونية: “لقد ألهمتنا أصواتك وقصصك ، ولا نزال ملتزمين بمساعدتك في الوصول إلى جمهورك وتنميته”. “على سبيل المثال ، نشهد تطوير محتوى مرتبط بالبودكاست في مقاطع فيديو و Reels و Live لجذب الجماهير وزيادة حجمها”. ثم يوجه البريد الإلكتروني المستخدمين لمعرفة المزيد حول استخدام Reels لدعم أهدافهم.

كان دخول فيسبوك إلى الصوت خطوة تنافسية قبل عام عندما بلغت قيمة Clubhouse 4 مليارات دولار ، وكانت Spotify و Apple تهيمنان على سوق البث الصوتي. لكن كان من الممكن أن يستغرق فيسبوك الكثير للتنافس مع Spotify و Apple ، حتى لو كان لدى الشركة الكثير من الأموال لإنفاقها على مساعي البث الصوتي.

بالنسبة إلى سوق الصوتيات الحية ، لا يزال كل من Clubhouse و Twitter Spaces يهيمن عليه إلى حد كبير ، وكلاهما يواصل تطوير المزيد من الميزات. نمت شعبية الصوت الحي وسط الوباء حيث كان الناس في جميع أنحاء العالم محصورين في منازلهم. ولكن ، مع رفع القيود في معظم أنحاء العالم وعودة الأحداث الشخصية ، لم تعد الضجة حول الصوت المباشر عالية كما كانت في السابق حيث تنتقل الشركات إلى مقاطع الفيديو القصيرة.