تويتر يعمل على ميزات جديدة ، بما في ذلك تغريدات الوسائط

يعمل تويتر على عدد من الميزات الجديدة ، بما في ذلك القدرة على إرفاق الصور ومقاطع الفيديو بالتغريدة نفسها ، وفقًا لتقرير من 9to5Google. تتضمن مجموعة الميزات في الأعمال أشياءً إخبارية مثل تغريدات الوسائط المختلطة وأيضًا تحديثات على الميزات التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا مثل الحالات.

اكتشف المطور Dylan Roussel إمكانية الوسائط لتطبيق تويتر عبر الاندرويد – حاليًا ، يمكنك إرفاق ما يصل إلى أربع صور أو مقطع فيديو واحد في نفس التغريدة ، ولكن ليس كل من الصورة الثابتة والفيديو.

The @Twitter Android app also started adding support for mixing medias in tweets (videos and photos in the same tweet) pic.twitter.com/pwfWysPoap

— Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 4, 2022