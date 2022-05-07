تويتر يعمل على ميزات جديدة ، بما في ذلك تغريدات الوسائط

يعمل تويتر على عدد من الميزات الجديدة ، بما في ذلك القدرة على إرفاق الصور ومقاطع الفيديو بالتغريدة نفسها ، وفقًا لتقرير من 9to5Google. تتضمن مجموعة الميزات في الأعمال أشياءً إخبارية مثل تغريدات الوسائط المختلطة وأيضًا تحديثات على الميزات التي تم الإبلاغ عنها مسبقًا مثل الحالات.

اكتشف المطور Dylan Roussel إمكانية الوسائط لتطبيق تويتر عبر الاندرويد – حاليًا ، يمكنك إرفاق ما يصل إلى أربع صور أو مقطع فيديو واحد في نفس التغريدة ، ولكن ليس كل من الصورة الثابتة والفيديو.

The @Twitter Android app also started adding support for mixing medias in tweets (videos and photos in the same tweet) pic.twitter.com/pwfWysPoap — Dylan Roussel 🇺🇦 (@evowizz) May 4, 2022

كما رصد 9to5Google خيارًا لمنح جوائز للتغريدات. تظهر ميزة الجائزة كأيقونة هدية أسفل تغريدة ، بجانب أزرار إعادة التغريد ، والإعجاب ، والمشاركة. كما هو مذكور في التقرير ، ليس من الواضح ما إذا كانت الميزة هي طريقة أخرى للمستخدمين لاستثمار المحتوى الخاص بهم أو ما إذا كانت حصرية لـ Twitter Blue.

عثر 9to5Google أيضًا على المزيد من القرائن ( أشخاص بنفس الحالة – مما يمنح الشخص نظرة عامة على الأشخاص الآخرين الذين لديهم مجموعة الحالة هذه ) حول ميزة حالة تويتر ، والتي تم اكتشافها لأول مرة منذ بضعة أسابيع. تعرض الصور خيارات “اكتشاف” و “الانضمام” إلى حالة معروضة في ملف تعريف ، والتي يمكن استخدامها للعثور على حسابات أخرى.