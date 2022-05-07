تقدم TikTok منتجها الإعلاني الأول لتقديم مشاركة الأرباح مع المبدعين

تقدم TikTok طريقة جديدة لجذب المعلنين إلى نظامها الأساسي من خلال منحهم القدرة على عرض محتوى علاماتهم التجارية بجانب أفضل مقاطع الفيديو على TikTok.

حيث أعلنت TikTok عن إطلاق TikTok Pulse ، وهو حل إعلاني جديد يضمن وضع إعلانات العلامات التجارية بجوار أعلى 4٪ من جميع مقاطع الفيديو على TikTok. والجدير بالذكر أن الحل سيكون أيضًا أول منتج إعلاني يتضمن مشاركة أرباح مع منشئي المحتوى.

قالت الشركة إن المبدعين والناشرين الذين لديهم ما لا يقل عن 100000 متابع على TikTok سيكونون مؤهلين لبرنامج مشاركة الإيرادات خلال المرحلة الأولى من برنامج TikTok Pulse. حيث سيكون هناك تقسيم بنسبة 50/50 لأرباح الإعلانات مع المبدعين.

حيث من المقرر اطلاق برنامج Pulse للمعلنين في الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) 2022 مع أسواق إضافية لتتبعها في الخريف.

لم يذكر TikTok عدد المبدعين الذين سيوافقون بالفعل على البرنامج في المراحل الأولى. ولكن على المدى الطويل ، يمكن أن تساعد هذه الخطوة TikTok في جذب المزيد من المبدعين إلى تطبيق الفيديو الاجتماعي الخاص بها ، بعد استثماراتها السابقة في تحقيق الدخل من منشئي المحتوى. في ديسمبر الماضي ، أطلقت TikTok بوابة “Creator Next” على الإنترنت حيث نظمت جميع الأدوات التي يمكن للمبدعين استخدامها لكسب المال من التطبيق في مكان واحد. هنا ، يمكن لمنشئي المحتوى التعرف على كيفية قبول الهدايا والمدفوعات الافتراضية من المعجبين الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بهم ومحتوى TikTok LIVE الخاص بهم. يمكنهم أيضًا التقدم إلى Creator Marketplace للتواصل مع العلامات التجارية للمحتوى المدعوم إذا كان لديهم ما لا يقل عن 10000 متابع.

لا يقتصر البرنامج الجديد على مساعدة منشئي المحتوى فحسب. يتعلق الأمر أيضًا بضمان توفير بيئة أكثر “أمانًا للعلامة التجارية” للمعلنين للمحتوى الخاص بهم ، على غرار شيء مثل برنامج شركاء YouTube (YPP).

على YouTube ، يتيح برنامج شركاء YouTube لمنشئي المحتوى كسب أرباح الإعلانات من الإعلانات المصوّرة والتراكبة وإعلانات الفيديو على قناتهم ، بالإضافة إلى توفير الوصول إلى ميزات أخرى مثل عضويات القناة و Super Chat والمزيد. بالنسبة إلى المعلنين ، في غضون ذلك ، يسمح YPP لهم بالوصول إلى مقاطع الفيديو من منشئي المحتوى الذين يتمتعون بمزيد من الجذب والمشتركين ، والذين تم فحص قنواتهم أيضًا بواسطة YouTube لالتزامها بسياسات المحتوى الخاصة به. يساعد هذا العلامات التجارية في التحكم في مواضع إعلاناتها.

تقول TikTok إن برنامجها الجديد TikTok Pulse سيركز أيضًا على التأكد من أن محتوى المنشئ “مناسب” للإعلانات.

يقول إعلان من TikTok: “يضمن مرشح المخزون الخاص بنا تشغيل إعلانات TikTok Pulse بجوار المحتوى الذي تم التحقق منه بأعلى مستوى من ملاءمة العلامة التجارية المطبقة على النظام الأساسي”. وأشارت إلى أن “أدوات القياس الإضافية بعد الحملة ، مثل ملاءمة العلامة التجارية للجهات الخارجية والتحقق من إمكانية العرض ، توفر للمعلنين الفرصة والشفافية لتحليل وفهم تأثير حملاتهم”.

تقول الشركة إن البرنامج سيوفر أيضًا للعلامات التجارية طريقة لتوجيه إعلاناتها إلى مناطق معينة من TikTok. من خلال Pulse ، يمكن للعلامات التجارية وضع إعلاناتها بجانب مقاطع الفيديو عبر 12 فئة من المحتوى ، بما في ذلك أشياء مثل الجمال والموضة والحيوانات الأليفة والألعاب والتلفزيون والأفلام والسيارات والرياضة والترفيه والمزيد.

عند الإطلاق ، سيتمكن المعلنون الذين تمت دعوتهم إلى TikTok للانضمام إلى البرنامج فقط من الوصول إلى TikTok Pulse. لكن متحدثًا باسم TikTok قال إن الخطة تتمثل في طرح الحل لمزيد من العلامات التجارية في الأشهر التالية.

رفض TikTok مشاركة تفاصيل أخرى محددة حول البرنامج الجديد ، مثل تسعير الإعلانات أو معلومات حول مدى سرعة ظهور إعلانات Pulse لدى شخص يتصفح صفحة For You الخاصة به.