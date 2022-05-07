تضيف GeForce الآن دعمًا لبث 4K على نظامي التشغيل Windows و macOS

بعد عامين من ظهورها لأول مرة ، تعمل Nvidia GeForce Now أخيرًا على توسيع خيارات البث على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac. بدءًا من اليوم ، تدعم GeForce Now البث بدقة 4K على نظامي التشغيل Windows و macOS.

يتم طرحها الآن من خلال تطبيقات Windows و macOS لـ GeForce Now ، ويمكن لخدمة الألعاب السحابية بث الألعاب بسرعة تصل إلى 4k60 ، طالما أن شاشتك يمكنها التعامل مع هذه الجودة ومعدل التحديث. يعمل هذا فقط من خلال التطبيقات الأصلية ، وليس من خلال المتصفح. يمكن أيضًا تشغيل الألعاب بمعدل 120 إطارًا في الثانية ، ولكن بدقة 1440 بكسل فقط.

بالطبع ، مطلوب مستوى RTX 3080 من Nvidia GeForce Now لبث الألعاب بدقة 4K. ظهر دعم 4K لأول مرة جنبًا إلى جنب مع طبقة البث الأقوى العام الماضي حصريًا على Shield TV. قبل هذا التحديث ، كان البث على الكمبيوتر الشخصي و macOS محددًا بدقة 1440 بكسل.

يتم تعزيز البث بدقة 4K من خلال NVIDIA DLSS ، وهي تقنية تقديم AI رائدة تزيد من أداء الرسومات باستخدام معالجات Tensor Core AI المخصصة على وحدات معالجة الرسومات RTX.

يعد هذا إنجازًا ملحوظًا لـ Nvidia أيضًا ، حيث تعد GeForce Now واحدة من خدمات الألعاب السحابية الوحيدة التي تدعم تدفق 4K على مجموعة متنوعة من الأجهزة.