تضيف مهام قوقل دعمًا للمهام المتكررة

اختار تطبيق مهام قوقل تطبيق قائمة المهام أخيرًا ميزة متأخرة. تم طرح مهام قوقل الآن ، وهي تضيف دعمًا للمهام المتكررة في قوائمك.

أعلنت الشركة هذا الأسبوع عبر موقعها أن تطبيق قائمة المهام الخاص بها يطرح هذه الميزة الجديدة لجميع المستخدمين. تتيح المهام المتكررة في مهام قوقل للمستخدمين عرض مهمة محددة في قائمة المهام الخاصة بهم على أساس يومي ، سواء كان ذلك إلى أجل غير مسمى ، أو لعدد معين من الأيام ، أو حتى تاريخ محدد.

من الناحية الفنية ، هذه الوظيفة موجودة بالفعل من خلال تقويم قوقل ، ولكن لم يكن من الممكن تعديلها داخل تطبيق مهام قوقل مباشرة. حيث صرحت قوقل:

حاليًا ، يمكنك تعيين خيار النهاية لمهمة متكررة (في تاريخ معين ، أو بعد تكرار X) عن طريق فتح المهمة في تقويم قوقل. مع هذا الإطلاق ، يمكنك أيضًا تعيين هذا الخيار مباشرةً في مهام قوقل. يمنحك هذا مزيدًا من التحكم في كيفية تكرار مهامك وحتى وقت تكرارها.

تقول قوقل إن المهام المتكررة يتم طرحها الآن ، ولكن قد تستغرق ما يصل إلى 14 يومًا لتظهر لجميع المستخدمين.