تشهد أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية مبيعات قوية في الربع الأول من عام 2022 ، وانخفضت مبيعات أجهزة Chromebook بنسبة 60٪ على مستوى العالم

يوضح أحدث تقرير من Canalys أداء مبيعات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook في الربع الأول من عام 2022. على الرغم من انخفاض مبيعات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية بنسبة 3٪ إلى 118.1 مليون وحدة ، مقارنةً بالربع الأول من عام 2021 ، لا تزال الشحنات قوية مقارنة بما كانت عليه في فترة ما قبل الجائحة مرات بمعدل نمو سنوي مركب لمدة ثلاث سنوات (معدل نمو سنوي مركب) يبلغ 12٪ من الربع الأول لعام 2019. ولا يشمل ذلك أجهزة Chromebook ، التي تشهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 60٪ على أساس سنوي في الشحنات العالمية في الربع الأول من عام 2022.

سيطرت شركة ابل على مبيعات الأجهزة اللوحية في جميع أنحاء العالم بشحن 14.88 مليون وحدة ، بانخفاض 2٪ بحصة سوقية تبلغ 38.2٪. احتلت سامسونج المرتبة الثانية وشحنت 7.86 مليون وحدة بحصة سوقية تبلغ 20.4٪. احتلت أمازون المرتبة الثالثة من لينوفو مع 3.57 مليون وحدة ، وشهدت زيادة بنسبة 3.3٪ على أساس سنوي تعزى إلى الخصومات الكبيرة على أقراص Amazon Fire اللوحية ، واحتلت هواوي المرتبة الخامسة بشحن 1.68 مليون وحدة ، وحصلت على 4.4٪ من حصة السوق. تمكنت لينوفو التي احتلت المركز الثالث من شحن حوالي 3 ملايين وحدة ، ولكن هذا انخفض بنسبة 20٪ عن الربع الأول من العام الماضي.

في الربع الأول من عام 2022 ، تم شحن 4.9 مليون جهاز Chromebook على مستوى العالم. يُعزى الانخفاض في عدد الشحنات إلى انخفاض مشتريات المستهلكين والتعليم من أجهزة Chromebook لدعم الذهاب إلى المدرسة من المنزل. يلاحظ Canalys أن أمريكا الشمالية تشكل 72٪ من شحنات Chromebook في جميع أنحاء العالم ، وأن السوق شهد انخفاضًا بنسبة 64٪ في شحنات Chromebook.

على الرغم من انخفاض عدد أجهزة Chromebook بنسبة 62٪ ، تمكنت لينوفو من شحن 1.22 مليون جهاز Chromebook في جميع أنحاء العالم واحتلت موقع الصدارة بحصة سوقية تبلغ 24.9٪. احتلت شركتا Acer و Dell المرتبة الثانية والثالثة على التوالي ، حيث قامت بشحن 1.13 مليون وحدة وحصة 23.1٪ من حصة السوق لشركة Acer ، وشحنت Dell 876 ألفًا بحصة 17.9٪. وشهدت “إتش بي” أكبر انخفاض في الشحنات بنسبة 82.2٪ ، حيث استحوذت 775 ألف وحدة على 15.8٪. قامت شركة Asus بشحن 460 ألفًا بحصة 9.5 دولار. ومع ذلك ، فقد انخفضت جميع العلامات التجارية لأجهزة Chromebook هذا الربع. حيث انخفض سهم Acer بنسبة 20.9٪ و Dell بنسبة 12.8٪ و Asus انخفض بنسبة 47.7٪.