إطلاق Redmi Note 11T Pro من شاومي لهذا الشهر في الصين

تستعد شاومي لإطلاق Redmi Note 11T Pro في الصين قريبًا. للتذكير ، أصدرت الشركة Redmi Note 11T 5G في نوفمبر الماضي في الهند ، والذي تم إطلاقه في الصين باسم Redmi Note 11. الآن أعلنت شاومي عن خطتها للكشف عن Redmi Note 11T Pro في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين.

حتى الآن ، لم تكشف الشركة عن أي من مواصفات Note 11T Pro حتى الآن. وذكرت الشركة أن الجهاز سيكون له “أداء بمستوى توربو من جميع الجوانب”.

وفقًا لـ Redmi GM ، السيد Lu Weibing ، فإن Note 11T Pro ستكون نسخة مطورة من Redmi Note 10 Pro ، والتي يتم تشغيلها بواسطة Dimensity 1100 SoC في الصين.