يمكن لـ مساعد قوقل في متصفح كروم لنظام أندرويد تغيير كلمات المرور المخترقة تلقائيًا

يبدو أن إحدى ميزات مساعد قوقل المصممة لأتمتة العملية لتغيير كلمات المرور الخاصة بك بعد حدوث خرق ، بدأت في الانتشار على نطاق أوسع. هذا وفقًا لتغريدة من المسرب Max Weinbach وتقرير من Android Police.

تُظهر إحدى لقطات شاشة المسرب Weinbach مربع حوار يحذر من أن كروم على أندرويد قد اكتشف أن كلمة مرور مستخدمة ظهرت مخترقة ، وتوفر خيار “التغيير تلقائيًا”. يتضمن الثاني مربع تأكيد ، يطلب من المستخدم الموافقة على “السماح لمساعد قوقل بمساعدتك في تغيير كلمة مرورك”.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 3, 2022