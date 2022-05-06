يمكن لـ مساعد قوقل في متصفح كروم لنظام أندرويد تغيير كلمات المرور المخترقة تلقائيًا

يبدو أن إحدى ميزات مساعد قوقل المصممة لأتمتة العملية لتغيير كلمات المرور الخاصة بك بعد حدوث خرق ، بدأت في الانتشار على نطاق أوسع. هذا وفقًا لتغريدة من المسرب Max Weinbach وتقرير من Android Police.

تُظهر إحدى لقطات شاشة المسرب Weinbach مربع حوار يحذر من أن كروم على أندرويد قد اكتشف أن كلمة مرور مستخدمة ظهرت مخترقة ، وتوفر خيار “التغيير تلقائيًا”. يتضمن الثاني مربع تأكيد ، يطلب من المستخدم الموافقة على “السماح لمساعد قوقل بمساعدتك في تغيير كلمة مرورك”.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5 — Max Weinbach (@MaxWinebach) May 3, 2022

تم نشر أداة التحديث التلقائي لكلمات المرور الخاصة بـ “مساعد قوقل” على نطاق أوسع

تم الإعلان عن ميزة مساعد قوقل “Google Assistant” في مؤتمر Google I / O العام الماضي. إنه يعمل فقط على المواقع المدعومة ، ولكن الفكرة حيثما أمكن هي أتمتة أكبر قدر ممكن من عملية تغيير كلمة المرور. عند التشغيل ، سينقلك المساعد مباشرةً إلى الصفحة الصحيحة لتغيير كلمة المرور الخاصة بك ، واستخدام مدير كلمات المرور المدمج في كروم لإنشاء كلمة مرور جديدة، ثم تخزينها.

تلاحظ شرطة أندرويد أن هناك أيضًا خيارًا للتحقق يدويًا مما إذا كانت كلمات مرورك المحفوظة بواسطة كروم قد تم اختراقها. يتوفر خيار “التحقق من كلمات المرور” في القائمة الفرعية “كلمات المرور” في إعدادات المتصفح. عند العثور على كلمة مرور مخترقة ، سيظهر زر “تغيير كلمة المرور” ، وسيظهر شعار “مساعد قوقل” إذا كان هناك خيار لتغييره تلقائيًا.

تم بناء ميزة الأمان على تقنية “Duplex on the Web” من قوقل ، والتي تم تصميمها لتنفيذ المهام بسرعة مثل شراء تذاكر السينما أو تسجيل الوصول إلى الرحلات الجوية أو طلب الطعام. يقوم بذلك عن طريق أتمتة الأجزاء الأكثر روتينية من العملية ، مثل التمرير والنقر فوق صفحات متعددة وملء النماذج. لاحظ موقع 9to5Google أنه يبدو أن التشغيل الآلي لكلمات المرور قد بدأ بشكل تدريجي منذ نوفمبر الماضي عندما تم منح “بعض المستخدمين” حق الوصول.

تم تقديم القدرة على تغيير كلمات المرور المخترقة تلقائيًا من قبل مديري كلمات المرور مثل LastPass و Dashlane في الماضي.