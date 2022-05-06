يطرح تطبيق Xbox عبر الهواتف الذكية ميزة القصص الجديدة لمشاركة مقاطع الألعاب ولقطات الشاشة والمزيد

أعلنت شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع عن تحديث تطبيق Xbox الخاص بها للسماح للاعبين بإنشاء ومشاركة وعرض قصص تشبه سناب شات. يمكن للاعبين مشاركة لحظات اللعب المفضلة لديهم بما في ذلك مقاطع الألعاب ولقطات الشاشة والإنجازات مع أصدقائهم ومجتمع Xbox. يمكنك أيضًا الرد على قصص أصدقائك برسالة أو رد فعل سريع. الميزة الجديدة متاحة الآن في أستراليا على كل من iOS و Android ، وستتوفر في المزيد من المناطق قريبًا.

يمكنك إنشاء قصة بالنقر فوق الزر “+” الموجود في قناة القصص. من هناك ، يمكنك تحديد مقطع اللعبة أو لقطة الشاشة أو الإنجاز الذي تريد مشاركته من المعرض. بمجرد تحديد ما تريد مشاركته ، سيتم نقلك إلى صفحة معاينة حيث يمكنك اختيار إضافة تسمية توضيحية إلى قصتك. ستبقى القصة مباشرة لمدة 72 ساعة وسيتم نشرها أيضًا في موجز نشاطك في ملفك الشخصي.

تم إطلاق مفهوم القصص لأول مرة مع سناب شات وتم اعتماده من قبل العديد من التطبيقات والخدمات على مدار السنوات القليلة الماضية ، مع إطلاق إنستغرام و Spotify و تيك توك و لينكدان و نتفليكس والمزيد من ميزات القصة الخاصة بهم. ومع ذلك ، أدى ارتفاع شعبية تيك توك إلى دفع بعض الشركات إلى الابتعاد عن القصص للتركيز على تمرير الخلاصات والفيديو القصير. على سبيل المثال ، ألغت لينكدان ميزة القصص الخاصة بها العام الماضي وبدأت العمل على طريقة مختلفة لإضافة مقاطع فيديو قصيرة إلى النظام الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، تم رصد Spotify و إنستغرام وهم يختبرون موجز فيديو عمودي على غرار تيك توك في تطبيقاتهم. من المحتمل أن تعتمد مايكروسوفت أيضًا نهجًا يشبه تيك توك مع ميزة قصصها في المستقبل.